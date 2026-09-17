¿Juega Erling Haaland? Las alineaciones de Manchester City vs. Norwich City por la Carabao Cup

Desde las 12:30 horas de la CDMX, Manchester City se enfrenta a Norwich City por la tercera ronda de la Carabao Cup, en busca de conseguir la clasificación a la próxima instancia del certamen. El conjunto dirigido por Enzo Maresca parte como uno de los grandes protagonistas del torneo.
El equipo de Enzo Maresca llega motivado tras conseguir una gran victoria el pasado fin de semana en el derbi ante Manchester United. Ahora, los Citizens buscarán trasladar ese buen momento al certamen copero y avanzar de ronda.
Por su parte, Norwich City intentará dar el batacazo ante uno de los mejores equipos del torneo. El conjunto dirigido por Philippe Clement buscará aprovechar cualquier oportunidad para sorprender al Manchester City y quedarse con una clasificación histórica.
El once de Manchester City vs. Norwich City
- Gianluigi Donnarumma
- Rúben Dias
- Marc Guehi
- Josko Gvardiol
- Matheus Nunes
- Antoine Semenyo
- Rayan Cherki
- Enzo Fernández
- Elliot Anderson
- Ayyoub Bouaddi
- Erling Haaland
DT: Enzo Maresca.
El once de Norwich vs. Manchester City
Dónde ver EN VIVO Manchester City vs. Norwich City por la Carabao Cup: canales de TV y streaming
- Vladan Kovačević
- Ruairi McConville
- José Córdoba
- Benjamin Chrisene
- Jack Stacey
- Pelle Mattsson
- Andre Brooks
- Kenny McLean
- Anthony Musaba
- Anis Ben Slimane
- Mohamed Touré
DT: Philippe Clement.