¿Juega Erling Haaland? Las alineaciones de Manchester City vs. Norwich City por la Carabao Cup

El equipo de Enzo Maresca se mide ante Norwich por un lugar en la próxima fase de la Carabao Cup.

Desde las 12:30 horas de la CDMX, Manchester City se enfrenta a Norwich City por la tercera ronda de la Carabao Cup, en busca de conseguir la clasificación a la próxima instancia del certamen. El conjunto dirigido por Enzo Maresca parte como uno de los grandes protagonistas del torneo.

Publicidad

El equipo de Enzo Maresca llega motivado tras conseguir una gran victoria el pasado fin de semana en el derbi ante Manchester United. Ahora, los Citizens buscarán trasladar ese buen momento al certamen copero y avanzar de ronda.

Por su parte, Norwich City intentará dar el batacazo ante uno de los mejores equipos del torneo. El conjunto dirigido por Philippe Clement buscará aprovechar cualquier oportunidad para sorprender al Manchester City y quedarse con una clasificación histórica.

El once de Manchester City vs. Norwich City

Gianluigi Donnarumma

Rúben Dias

Marc Guehi

Josko Gvardiol

Matheus Nunes

Antoine Semenyo

Rayan Cherki

Enzo Fernández

Elliot Anderson

Ayyoub Bouaddi

Erling Haaland

Publicidad

DT: Enzo Maresca.

El once de Norwich vs. Manchester City

Vladan Kovačević

Ruairi McConville

José Córdoba

Benjamin Chrisene

Jack Stacey

Pelle Mattsson

Andre Brooks

Kenny McLean

Anthony Musaba

Anis Ben Slimane

Mohamed Touré

DT: Philippe Clement.