Antonio Mohamed, entrenador de Toluca, habló sobre su deseo de dirigir a la Selección Argentina y aseguró que se siente preparado para asumir el desafío.

En el futbol mexicano hay grandes entrenadores, pero hay uno que durante el último año ha logrado cosas más importantes que el resto. Se trata de un director técnico que ha conseguido resultados extraordinarios y que, gracias al nivel que mostró y sigue mostrando su equipo, se ha convertido en una de las grandes figuras de la Liga MX.

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Hablamos nada más ni nada menos que de Antonio Mohamed, entrenador argentino que dirige al Toluca y que ha ganado todo lo que disputó desde que llegó al conjunto mexicano. El Turco fue bicampeón de la Liga MX y también conquistó el Campeón de Campeones, la Campeones Cup, la Concachampions y la Leagues Cup. Ahora, su próximo gran objetivo es la Copa Intercontinental.

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En reiteradas ocasiones se habló sobre el futuro de Mohamed y surgieron versiones que lo ubicaban fuera de Toluca. Sin embargo, lo cierto es que, por ahora, el entrenador continúa enfocado en los Diablos Rojos y en los próximos desafíos que tendrá por delante con el equipo escarlata.

En las últimas horas, el Turco habló sobre la posibilidad de dirigir a la Selección Argentina y se postuló para asumir el cargo en caso de que Lionel Scaloni no continúe al frente del combinado nacional.

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Antonio Mohamed y su deseo de dirigir a la Selección Argentina

“Uno siempre sueña y cree que está capacitado después de haber recorrido tanto. Tengo 56 años, debuté en el año 86 en un vestuario y llevo 40 años en el fútbol, más de 20 dirigiendo. Estoy preparado”, expresó el Turco en primer lugar.

“La Selección Argentina es lo máximo. Yo soy hincha de la Selección”, agregó el entrenador argentino que quiere lograr dirigir a su país en un futuro si es que le dan la oportunidad.

En sintesis

Antonio Mohamed ganó seis títulos con Toluca desde su llegada al fútbol mexicano.

con Toluca desde su llegada al fútbol mexicano. El Turco Mohamed se postuló para dirigir a la Selección Argentina en el futuro.

para dirigir a la Selección Argentina en el futuro. Copa Intercontinental representa el próximo gran objetivo deportivo del entrenador con Toluca.