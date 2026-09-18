Tigres acumula tres empates consecutivos en la Liga MX y necesita ganar para mantener la ilusión de llegar a la Liguilla.

Tigres viene de empatar 0-0 en el Clásico Regio ante Rayados y el conjunto auriazul acumula tres igualdades consecutivas en el Apertura 2026. El equipo de Víctor Manuel Vucetich tiene que empezar a ganar si es que quiere seguir con ilusiones de clasificarse a la Liguilla.

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Tigres se enfrenta este viernes con FC Juárez, el peor equipo de la Liga MX en la actualidad. Los Bravos perdieron los ocho partidos que disputaron y esta debería ser una oportunidad para que los Felinos vuelvan al triunfo pese a las siete bajas que tiene el Rey Midas en su plantel.

Una de las bajas principales es la de Diego Lainez, quien no puede jugar frente a FC Juárez luego de la expulsión que recibió una vez finalizado el Clásico Regio. A pesar de la intención de Tigres de que se le quite la roja al extremo mexicano, esto no sucedió.

Luego Jesús Garza tampoco está disponible por un golpe en la pierna derecha. Es decir que no es nada grave pero el defensa no podrá jugar. Y después hay cinco nombres que están con lesiones importantes y hace tiempo que ya no suman minutos.

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Diego Lainez no juega ante FC Juárez (Getty Images)

Los otros cinco jugadores de Tigres ausentes

Marco Farfán: Sufrió en enero una fractura en el escafoides del pie derecho y el defensa reveló en las últimas horas que no se recuperó como se esperaba y que volverá a iniciar la rehabilitación, por lo que todavía estará un tiempo ausente.

Francisco Reyes : El defensa se rompió el tendón de Aquiles en agosto, por lo tanto se espera que recién regrese el año próximo.

: El defensa se rompió el tendón de Aquiles en agosto, por lo tanto se espera que recién regrese el año próximo. Jesús Angulo : Fue sometido a una reconstrucción de su rodilla izquierda. El futbolista de Tigres viene padeciendo una lesión en el menisco lateral que sufrió en mayo y podría perderse incluso el Clausura 2027.

: Fue sometido a una reconstrucción de su rodilla izquierda. El futbolista de Tigres viene padeciendo una lesión en el menisco lateral que sufrió en mayo y podría perderse incluso el Clausura 2027. Osvaldo Rodríguez : Fue intervenido quirúrgicamente de los meniscos en ambas rodillas, así que es otro futbolista que aún tiene un tiempo prolongado para volver.

: Fue intervenido quirúrgicamente de los meniscos en ambas rodillas, así que es otro futbolista que aún tiene un tiempo prolongado para volver. Marcelo Flores: Sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y regresaría en febrero del año que viene aproximadamente.

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En síntesis