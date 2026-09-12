¡Una cartelera estupenda! Con tres partidazos, este sábado 13 de septiembre entregó buena tanda de espectáculos para los televidentes. Con dos Clásicos y un duelo de poderosos, esta tarde y noche mantuvieron a todos pegados a la pantalla. El desarrollo de este nuevo día de la jornada 8 generó modificaciones en las tablas del Apertura 2026.
Los resultados de los partidos del sábado en el Apertura 2026:
En este desglose, los marcadores finales de los tres encuentros que tuvieron lugar durante el día de hoy en el campeonato de la Liga MX:
Toluca 5-2 Atlas, en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.
Goles: Alexis Vega, Jesús Angulo, Federico Viñas, Paulinho y Rodríguez en contra (T), Florian Monzón y Duk (A).
Rayados 0-0 Tigres, en el Estadio BBVA de Monterrey.
Goles: no hubo.
América 0-1 Cruz Azul (en juego), en el Estadio Azteca de Ciudad de México.
Goles: Erik Lira (C).