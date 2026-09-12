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Así quedó la tabla de posiciones y de goleo de la Liga MX tras el empate entre Rayados y Tigres

Conoce todo lo que dejó la jornada futbolera del sábado y los cambios en cada tabla del torneo.

Tigres se llevó un punto de su visita a Rayados.
© GettyTigres se llevó un punto de su visita a Rayados.

¡Una cartelera estupenda! Con tres partidazos, este sábado 13 de septiembre entregó buena tanda de espectáculos para los televidentes. Con dos Clásicos y un duelo de poderosos, esta tarde y noche mantuvieron a todos pegados a la pantalla. El desarrollo de este nuevo día de la jornada 8 generó modificaciones en las tablas del Apertura 2026.

Los resultados de los partidos del sábado en el Apertura 2026:

En este desglose, los marcadores finales de los tres encuentros que tuvieron lugar durante el día de hoy en el campeonato de la Liga MX:

+ Seguinos en

Toluca 5-2 Atlas, en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.
Goles: Alexis Vega, Jesús Angulo, Federico Viñas, Paulinho y Rodríguez en contra (T), Florian Monzón y Duk (A).

Rayados 0-0 Tigres, en el Estadio BBVA de Monterrey.
Goles: no hubo.

América 0-1 Cruz Azul (en juego), en el Estadio Azteca de Ciudad de México.
Goles: Erik Lira (C).

La tabla de posiciones del Apertura 2026 tras los partidos del sábado:

La tabla de goleo del Apertura 2026 tras los partidos del sábado:

Martín Zajic
Martín Zajic
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