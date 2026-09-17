América HOY: la IA dio el ganador del Clásico Nacional, salario de Guillermo Almada y habló Carlos Álvarez

Las Águilas se preparan para enfrentar a Chivas en el Clásico Nacional, mientras se conocieron detalles sobre el pronóstico de la IA, el salario de Guillermo Almada y las declaraciones de Carlos Álvarez.

El América se prepara para afrontar una nueva edición del Clásico Nacional ante Chivas, en un partido que tendrá varios condimentos especiales. Además de la expectativa por el encuentro, en las últimas horas surgieron novedades relacionadas con el pronóstico de la inteligencia artificial, los salarios de Guillermo Almada y Gabriel Milito, y las declaraciones de Santiago Bueno, uno de los refuerzos azulcremas.

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La IA ya tiene su pronóstico para el Clásico Nacional

La inteligencia artificial Gemini analizó el partido entre América y Chivas y anticipó una victoria de las Águilas por 2-1. Según su predicción, el equipo de Guillermo Almada tomará la iniciativa por su condición de local, mientras que el Rebaño Sagrado buscará aprovechar los espacios mediante el contragolpe.

¿Cuánto ganan Guillermo Almada y Gabriel Milito?

Guillermo Almada y Gabriel Milito serán dos de los grandes protagonistas del Clásico Nacional desde los banquillos. De acuerdo con distintos reportes, el entrenador de Chivas percibiría 1,6 millones de dólares por temporada, mientras que el técnico del América tendría un salario de 2,5 millones de dólares anuales, una cifra superior a la que recibía André Jardine.

Carlos Álvarez habló sobre el América y su debut ante Chivas

Carlos Álvarez, uno de los nuevos refuerzos del América, se mostró ilusionado por debutar con las Águilas en el Clásico Nacional. El futbolista aseguró que enfrentar al Rebaño Sagrado no le genera nervios, sino que lo motiva a demostrar su calidad.

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“No me pone nervioso debutar en el Clásico Nacional. Me motiva”, expresó el jugador, quien espera tener sus primeros minutos con el conjunto azulcrema ante Chivas.

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