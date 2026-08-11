El debut de Edwin Cerrillo con el América ya tiene fecha

Este lunes el Club América presentó en sus redes sociales, de manera oficial, la llegada de Edwin Cerrillo como nuevo jugador del equipo para el Apertura 2026 en la Liga MX. Inmediatamente, este martes, ya aparece registrado con el equipo, lo que pone a pensar que su debut en el equipo de Guillermo Almada está próximo a darse.

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Como lo mencionamos, el nuevo refuerzo de las Águilas, ya aparece con registro en el equipo a disputar este torneo, por lo que mientras el cuadro azulcrema disputa su último partido previo a la fase final de la Leagues Cup, él estaría preparándose para debutar lo antes posible con el equipo en cuanto se reanude la competencia nacional.

¿Cuándo debutaría Edwin Cerrillo con América?

De acuerdo con esto, los primeros minutos que vería Cerrillo con los de Coapa sería en la Jornada 4 de la Liga MX cuando se midan ante el Atlético de San Luis el próximo domingo 16 de agosto en el Estadio Azteca (Estadio Banorte) a las 17:00 horas del centro de México, aprovechando que podría haber rotaciones para evitar cargas musculares.

Aunque no es un hecho, la probabilidad de verlo debutar en este encuentro es muy alta, ya que si las Águilas vencen en la Jornada 3 de la Leagues Cup llegarán con mucha carga de partidos y sobre todo cansancio de su último vuelo a Austin, por lo que Almada podría optar por darle oportunidad a su nuevo refuerzo y a jugadores suplentes.

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¿Qué lugar podría ocupar?

Cerrillo llega como una opción de suplencia a lo que hacía Jonathan dos Santos, ya que el estratega cuenta con Alan Cervantes, pero no ha rendido lo necesario, así el pivote de 25 años podría tener la posibilidad de destacar en esta zona o incluso que el propio Almada pueda analizar otras cualidades que le permitan un crecimiento en el equipo.

En síntesis