Qué implica el fichaje de Santi Giménez al Porto

En las últimas horas se dio a conocer el interés del Porto por Santiago Giménez. El mexicano no ha tenido una buena última temporada con el AC Milan y su participación en la Copa del Mundo no ayudó mucho a que le llegaran ofertas. De esta manera, el conjunto italiano busca acomodar a su futbolista en el futbol europeo.

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Desde la temporada anterior se mostró que el cuadro rossoneri ya no estaba contento con el futbolista, quien tuvo pocos minutos en la plantilla después de su lesión del tobillo. De esta manera, ya se sabía que para este 2026-2027 el futbolista saldría, pero tenían que analizar las opciones en las que podría hacerlo en este mercado.

¿Cuáles serían las condiciones de su llegada al Porto?

Es así que de acuerdo con la información de César Luis Merlo, la idea es que el delantero mexicano pueda llegar cedido al conjunto de Portugal durante una temporada. De ahí se habilitaría una opción de compra formal cuando termine dicho préstamo. La idea es que en caso de que el futbolista recupere su nivel, pueda obtener cierta ganancia o retornarlo.

Por el momento están iniciadas las pláticas con buen rumbo, confirma la misma fuente y el “Bebote” no ve mal retomar el camino en la Primeira Liga. Esta serpia una nueva oportunidad para que el mexicano consiga los resultados que en su momento tuvo con el Feyenoord, para así recuperar la confianza en su estilo de juego.

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Hasta ahora, la fuente menciona que las pláticas van por buen camino, por lo que en poco menos de un mes podríamos estarlo viendo en una nueva competencia. El Porto es uno de los equipos que recurrentemente está en torneos internacionales como lo es la Champions League, por lo que le podría dar una segunda oportunidad.

En síntesis