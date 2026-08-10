¡Bombazo en la cantera! Nieto de una leyenda de Tigres firma con el Club América

El Club América ya tendría un nuevo jugador proveniente de Monterrey. El futbolista es nieto de la leyenda, Osvaldo Batocletti, quien es muy respetado en el conjunto de Tigres. Y este lunes, Luka Nahuel se ha convertido en el nuevo refuerzo del conjunto de las Águilas.

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El nuevo refuerzo de América

En redes sociales, tanto el jugador como su mamá, Gaby Batocletti compartieron una imagen en la que se ve al jugador firmando con el cuadro azulcrema. Cabe mencionar que su futuro estaría en las fuerzas básicas del equipo, antes de dar el salto al primer plantel.

Y es que estando en Monterrey formó parte de los equipos juveniles de la Sub 13, Sub 16, Sub 18 y Sub 23, por lo que se espera que dentro del América llegue a esta última categoría. En su cuenta de Instagram ya dejó claro que es nuevo jugador de las Águilas tanto en la biografía como en su foto.

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Nahuel Ayala, es hijo de Gaby Batocletti y del exjugador Lucas Ayala y debutó en el primer equipo de Rayados en uno de los juegos amistosos en Estados Unidos ante el Atlético de San Luis ingresando al minuto 76. Con 18 años fue captado en ese momento por otro americanista, Fernando Ortiz.

El “Tano” fue el estratega que le dio la oportunidad de debutar en aquella ocasión con el dorsal 262. Ahora tendrá una nueva historia en el equipo azulcrema y su madre se muestra orgullosa de ello: “Tú mejor que nadie sabe lo que esa vale y significa después de semanas de tristeza e incertidumbre, te felicito por los momentos difíciles que pasaste y por lo que a la mala tuviste que aprender; el futbol tiene también este lado que pocos viven pero que existe y que también es parte del sueño que elegiste… Te amo infinitamente pedazo”, escribió para el jugador.

En síntesis

Luka Nahuel Ayala firmó como nuevo jugador del Club América proveniente de Monterrey .

firmó como nuevo jugador del proveniente de . Osvaldo Batocletti es el abuelo del futbolista, quien es hijo de Lucas Ayala .

es el abuelo del futbolista, quien es hijo de . 20 años tiene el jugador que se integrará a las fuerzas básicas del equipo.