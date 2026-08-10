Thomas Müller es baja para enfrentar a Tigres

Este martes el conjunto de Tigres recibirá al Vancouver Whitecaps en su tercer partido de la Leagues Cup antes de los Cuartos de Final, pero llamó la atención que Thomas Müller, uno de los más esperados en México, no llegara a Monterrey con su equipo.

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En Tigres querían enfrentarse al alemán

De acuerdo con los reportes de la llegada de la escuadra de la Major League Soccer, el futbolista que llegaba como una de las figuras en este duelo, no realizó el viaje, por lo que los aficionados mexicanos que lo esperaban se quedaron con las ganas de verlo en este encuentro.

Previo a esto no se había mencionado que no estaría en la plantilla, incluso el propio estratega de los de la UANL estaba entusiasmado de que su escuadra se midiera ante un jugador tan importante como lo es el alemán y al final los dejó sin la oportunidad de hacerlo.

“Sería un honor que nuestros jugadores jugaran contra él, ya que es importante en el funcionamiento ofensivo de ese equipo, trataremos de contrarrestarlo y nosotros jugar bien al futbol”, fueron las palabras de Hernán Elizondo en la previa de este encuentro sobre medirse a Müller.

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¿Por qué no viajó Müller?

Una de las razones más importantes por la que ya no viajó, es que al ser una de las figuras del equipo, no tenía caso que hiciera ese recorrido en un partido donde ya estaba todo definido y estaban eliminados tras no sumar puntos. Por lo que decidieron no arriesgarlo.

En síntesis