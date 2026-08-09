Este sábado siguen los partidos de la segunda jornada de la Leagues Cup 2026 y uno de los más importantes por el tema de la clasificación es precisamente el duelo de Cruz Azul vs New York City. El conjunto de Joel Huiqui se puso arriba en el marcador primeramente, pero antes de que terminaran los 45 minutos, terminaron por empatarle el resultado 1-1, pero remontaron

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La anotación del conjunto celeste corrió gracias a Agustín Palavecino al minuto 35, pero Max Murray concretó la igualada al 46′. Fue cuando apareció José Paradela al minuto 78 para conseguir el tanto que les diera los tres puntos y llegar a las 6 unidades, posicionándolos en la tabla por encima de varios de sus rivales.

Otro de los partidos que podría mover la clasificación era el de América vs Portland Timbers, por lo que el conjunto mexicano venció 3-1 al cuadro de la MLS con anotaciones de Brian Rodríguez, Isaías Violante y Óscar Perea. De esta manera, el equipo escala también entre los clasificados dejando fuera a los Tigres, antes de la última fecha.

¿Quiénes estarían clasificando a los Cuartos de Final?

Hasta el momento con este resultado, América Juárez, Cruz Azul y León que están se mantienen en los cuatro primeros lugares de la tabla general consiguiendo el resultado en espera de la última fecha, pero ahora dependerán de lo que pueda hacer Tigres y Toluca, más lo que ellos rescaten en su tercera jornada de esta competencia.

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Desde el lado de la MLS, hasta ahora los clasificados serían Austin, Cincinatti, Charlotte y Columbus Crew serían los conjuntos que se posicionan en los primeros cuatro puestos, cada uno de ellos con seis puntos. Aunque también dependen de lo que otros equipos puedan hacer en sus partidos restantes, pero por el momento se suman.

Los resultados del domingo en la Leagues Cup

Seattle Sounders 3-0 Querétaro , en el Lumen Field.

Goles: Gomez, Musovski y Rusnák.

, en el Lumen Field. Goles: Gomez, Musovski y Rusnák. Philadelphia Union 3-1 Necaxa , en el Subaru Park.

Goles: Harriel, Damiani, Sullivan y Espíndola.

, en el Subaru Park. Goles: Harriel, Damiani, Sullivan y Espíndola. Cruz Azul 2-1 New York City , en el Sports Illustrated Stadium.

Goles: Palavecino, Paradela y Max Murray.

, en el Sports Illustrated Stadium. Goles: Palavecino, Paradela y Max Murray. Chicago 3-1 Santos Laguna , en el SeatGeek Stadium.

Goles: Bullaude, Zinckernagel, Lod y Lewandowski.

, en el SeatGeek Stadium. Goles: Bullaude, Zinckernagel, Lod y Lewandowski. Nashville 4-1 Atlético San Luis , en el Geodis Park.

Goles: Espinoza (2), Surridge, Baker-Whiting y Llorente

, en el Geodis Park. Goles: Espinoza (2), Surridge, Baker-Whiting y Llorente Austin 3-0 Puebla , en el Q2 Stadium.

Goles: Uzuni (3).

, en el Q2 Stadium. Goles: Uzuni (3). San Diego 1-0 Xolos , en el Snapdragon Stadium.

Goles: Zamble.

, en el Snapdragon Stadium. Goles: Zamble. América 3-1 Portland, en el Providence Park.

Goles: Rodríguez, Violante y Velde.

La tabla de posiciones en la Leagues Cup 2026 tras el Cruz Azul vs New York City

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En síntesis