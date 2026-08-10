¡Al caer! Chelsea está a un paso de cerrar el fichaje de una joya de México

El futbolista en cuestión se llama Vicente García, tiene 16 años y representó al Tri en seleccionados juveniles.

México está cerca de tener otro representante en la elite del futbol. Así lo reveló este lunes The New York Times en su sección deportiva ‘The Athletic‘. Puntualmente, el citado diario reveló que Chelsea está muy cerca de cerrar el fichaje de Vicente García, joven talento mexicoamericano.

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Este futbolista de 16 años, apodado Vinny, se desempeña en Los Angeles Galaxy en la posición de mediocampista y fue campeón con el seleccionado Sub-15 de México en agosto de 2024. No obstante, desde 2025 representa a Estados Unidos.

Vicente García con el trofeo de la Supercopa Sub-15 (@vinnygarcia10)

Ahora bien, las chances de que represente a México no están descartadas ni mucho menos, ya que todavía puede recibir el llamado para jugar para la mayor. Mientras tanto, Chelsea avanza para cerrar su incorporación para que se sume a las filas Blues una vez que cumpla 18 años.

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Tal como informa The Athletic, se espera que el acuerdo se cierre en 3 millones de dólares y la llegada de Vicente García a Londres está proyectada para el verano de 2028.

Vicente García llegaría a Chelsea en 2028 (@vinnygarcia10)

Vicente García ya firmó su primer contrato

Con 14 años y 198 días, se convirtió en el quinto jugador más joven en la historia de la MLS en firmar un contrato profesional y hasta fue convocado a un partido del primer equipo. No obstante, el mediocampista mexicoamericano se unirá oficialmente al Galaxy a principios de 2027.

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Mientras tanto, Vicente García deslumbra en el Ventura County FC (el equipo filial del Galaxy en la MLS Next Pro), donde se despachó con tres goles y cuatro asistencias en la presente temporada.

En síntesis