Montse Saldívar rompe el silencio sobre Isaías Violante

Así fue como la jugadora del América respondió ante la posible relación con el futbolista de las Águilas.

El Club América subió un video a sus redes sociales donde Isaías Violante y Montserrat Saldívar festejan sus goles del fin de semana con la misma pose. Ante ello, todos los aficionados comenzaron con un “shippeo” entre ambos jugadores, haciendo ver que tenían una supuesta relación.

Publicidad

Sin embargo, todo se salió de control, ya que otros creadores de contenido, empezaron a armar la noticia de que ambos jugadores estaban saliendo o algo pasaba, después de que ambos copiaran la celebración, Montse en el partido ante Cruz Azul e Isaías con el gol ante Portland Timbers.

Montse desmiente una relación con Violante

Fue justo ahí que apareció la jugadora de las Águilas para desmentir el rumor que estaba empezando a crecer en las redes sociales, después de que el video del equipo se hiciera viral. Ya que en el video del creador “Soyguazo” comenta que además ambos se comentan y se dan likes en sus cuentas de redes.

La jugadora azulcrema, apareció en los comentarios de este último video y puso: “Nooo hahaha” y un emoji de risa, por lo que el mismo creador sólo le comentó que “era rumor”. Con eso, Montse dejó en claro que no hay algo más allá que ser parte del equipo.

Publicidad

Cabe mencionar que hace ya unos meses al propio Violante se le había visto salir con Annie Karich, quien era en ese momento jugadora de las Águilas y que tuvo que regresar a su nuevo equipo en la NWSL, el Boston Legacy, por lo que esa relación se habría terminado.

En síntesis