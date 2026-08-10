El entrenador brasileño fue una de las opciones del equipo felino tras la salida de Guido Pizarro pero hubo un motivo que lo terminó alejando.

André Jardine fue uno de los mejores entrenadores del futbol mexicano en los últimos años. El entrenador brasileño consiguió un histórico tricampeonato con el América, dejando su nombre marcado en la historia reciente de Las Águilas y demostrando todo su potencial al frente de uno de los equipos más importantes del país.

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André Jardine en el América (Getty Images)

Tras una temporada mala, con resultados que no fueron los esperados, el entrenador brasileño optó por presentar la renuncia y cumplir su ciclo antes de que fuera tarde. De esta manera, Jardine decidió ponerle punto final a su etapa en el conjunto azulcrema después de varios años en los que consiguió grandes resultados.

Luego de su paso por Las Águilas, consiguió club rápidamente, ya que el Al Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos lo llamó y cerró un acuerdo para dirigir en una liga totalmente diferente. Así, el brasileño comenzó una nueva experiencia en el futbol de Medio Oriente después de su exitoso ciclo en México.

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Sin embargo, en las últimas horas circuló una noticia que sorprendió a todos en el fútbol mexicano, ya que se reveló que el brasileño tuvo charlas con otro equipo de la Liga MX para esta temporada. La posibilidad generó repercusión debido al reciente paso de Jardine por América y a que su regreso al futbol mexicano pudo haberse concretado mucho antes de lo esperado.

El periodista Pello Maldonado reveló en su canal de YouTube que una de las primeras opciones de la directiva de Tigres tras la salida de Guido Pizarro fue precisamente André Jardine. Incluso, según la información, el entrenador brasileño estaba entusiasmado con el proyecto y había dado el sí para convertirse en el nuevo entrenador del conjunto regiomontano. Sin embargo, hubo un motivo familiar que terminó alejándolo de la posibilidad.

¿Por qué André Jardine no llegó a Tigres?

De acuerdo con la información de Pello Maldonado, la llegada de Jardine a Tigres finalmente no se concretó porque su esposa no dio el visto bueno. La familia del entrenador lleva poco tiempo de haberse mudado a Medio Oriente tras su llegada al Al Shabab Al-Ahli, por lo que un nuevo cambio de residencia tan rápido habría sido el principal motivo para descartar la propuesta del conjunto felino.

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