América ya tendría rival en los cuartos de final de la Leagues Cup, aunque todavía falta una jornada para definir los cruces. Así está el panorama y contra quién se enfrentaría el conjunto azulcrema si todo termina como hasta el momento.

América fue uno de los mejores equipos mexicanos en la Leagues Cup 2026 hasta el momento. El equipo dirigido por Guillermo Almada tiene puntaje perfecto después de sus dos primeras presentaciones y quedó muy cerca de conseguir la clasificación a los cuartos de final del certamen.

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Su primera actuación fue con triunfo por 3-1 ante San Diego en el Estadio Azteca. Luego, este domingo, las Águilas volvieron a demostrar su buen momento y consiguieron otra victoria por 3-1, esta vez como visitantes frente a Portland Timbers.

Por el momento, América está en los cuartos de final de la Leagues Cup, aunque todo dependerá de lo que ocurra en la última jornada. El conjunto de Guillermo Almada se enfrentará a Austin FC el próximo jueves, en un partido que será clave para definir su posición y, especialmente, su posible rival en la siguiente instancia.

Por ahora, ya aparecen algunos cruces que se darían en los cuartos de final, aunque seguramente pueden cambiar después de los partidos que todavía restan disputarse. La última jornada será determinante para conocer cómo quedará finalmente el cuadro y quiénes serán los ocho equipos que avanzarán.

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Así están hasta el momento los cruces de la Leagues Cup

América vs. Cincinnati

Juárez vs. Chicago Fire

Cruz Azul vs. Charlotte FC

León vs. Austin FC

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