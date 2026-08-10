El delantero noruego respondió visiblemente enojado al ser consultado por la atmósfera del Providence Park repleto de fanáticos de Las Águilas.

América le ganó a Portland Timbers no solo en el terreno de juego, sino también en las gradas. Aunque la franquicia de la MSL fue local en el Providence Park por la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026, la mayoría de los aficionados en el estadio fueron de las Águilas.

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Esta situación no pasó desapercibida. Luego del encuentro, el delantero noruego Kristoffer Velde fue consultado por la atmósfera del estadio con la presencia de los aficionados azulcremas y, antes de que la periodista completara la pregunta, el futbolista de los Timbers sacó a la luz su malestar por lo sucedido.

“Una mierda, mierda, mierda. Solo hay personas de amarillo en nuestra propia casa. Increíble, nunca vi esto en mi vida y no entiendo cómo es posible”, contestó visiblemente enojado Velde ante la pregunta de la reportera en el campo de juego.

A clearly pissed off Kristoffer Velde post-match. On the atmosphere, “Shit. Shit, shit, shit. I’ve never seen anything like it.” #RCTID pic.twitter.com/6gEQHuTewP — Alex Barnes (@ABarnesandnoble) August 10, 2026

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De esta manera, el atacante de Portland Timbers dejó en evidencia que tanto él como sus compañeros se sintieron como visitantes en su propio estadio por la invasión americanista en las gradas del Providence Park. Punto para la afición de Las Águilas.

Próximo partido de América por Leagues Cup

Aunque las Águilas encadenaron su segundo triunfo consecutivo por Leagues Cup, tendrán que abrochar su clasificación en la tercera jornada de la fase de grupos ante Austin FC. El encuentro está programado para este jueves 13 de agosto desde las 18:30 hs (CDMX) en el Q2 Stadium de Texas.

En síntesis

Kristoffer Velde llamó “mierda” a la presencia de aficionados del América en su estadio.

llamó “mierda” a la presencia de aficionados del América en su estadio. América venció a Portland Timbers en el Providence Park por la Leagues Cup 2026.

venció a Portland Timbers en el Providence Park por la Leagues Cup 2026. 13 de agosto jugará América contra Austin FC en el Q2 Stadium de Texas.