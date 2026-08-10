Lesión de Sebastián Córdova: ¿Qué tiene y cuántos partidos se perderá?

Pumas se enfrentó ante Cincinnati en la Leagues Cup y lamentablemente perdió a Sebastián Córdova a pocos minutos de haber ingresado al terreno de juego, luego de una molestia en la rodilla izquierda. De esta manera, aunque aún el equipo tiene que terminar la competencia, el futbolista tuvo que ser regresado a la Ciudad de México.

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Luego del término del encuentro, se le vio saliendo del estadio con molestia y un par de muletas para apoyarse. Esto generó que Córdova se pusiera a las órdenes de los médicos del conjunto auriazul para que llevaran a cabo los estudios necesarios y determinar cuál sería la gravedad de la lesión, por lo que ya han pasado algunos días.

¿Cuál es el primer reporte médico de Sebastián Córdova?

Es por ello que el día de hoy el periodista de FOX, Fabrizio Domínguez dio a conocer que Esteban Solari había mencionado que la rodilla del jugador estaba aún inflamada, por lo que éste sería el primer reporte médico al respecto, es por ello que no han podido completar todos los estudios y saber en realidad cuál es el diagnóstico.

¿Cuánto tiempo estaría fuera de Pumas?

Lamentablemente, la pierna se le quedó atrás en una jugada y fue ahí que se lesionó, tomando en cuenta que la desinflamación puede ser inmediata o tardar de 1 a 3 semanas, estaríamos conociendo la realidad de la lesión aproximadamente a finales de este mes, aunque podría mostrar ciertos indicadores antes.

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Aunque no se sabe cuánto tiempo estaría fuera, porque no se conoce realmente la lesión que sufrió, es importante mencionar que dependiendo de la desinflamación y el posible diagnóstico, su ausencia va desde una semana hasta 9 meses en caso de que sea una fractura de ligamento cruzado, aunque falta analizar su situación.

En síntesis