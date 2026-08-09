Los eliminados de la Liga MX y MLS de la Leagues Cup

Estos son los equipos que en la segunda fecha ya quedaron fuera de la Leagues Cup 2026.

Terminó la segunda jornada de la Leagues Cup 2026 y con ello se revelaron algunos otros equipos que ya quedaron eliminados de los Cuartos de Final de la competencia internacional. Aunque aún falta una fecha para designar a los clubes que clasifican, ya hay varios que están fuera.

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Aunque en la primera fecha la Major League Soccer tuvo una mayor parte de victorias, pero en esta segunda jornada fue la Liga MX quienes se impusieron para que igualaran las cosas y ahora la mayoría de los conjuntos que pelean por los primeros cuatro lugares tienen seis puntos.

Hasta el momento los equipos mexicanos como América, Juárez, Cruz Azul y León estarían clasificados, pero aún les falta un partido más y podrían desbancarlos del Grupo A. En el caso de los del Grupo B, los que se ponen arriba son Austin, Charlotte, Chicago y Cincinnati.

Los equipos de la Liga MX eliminados de la Leagues Cup

Chivas (1 punto)

(1 punto) Pachuca (0 puntos)

(0 puntos) Tijuana (0 puntos)

(0 puntos) Santos (0 puntos)

(0 puntos) Atlas (0 puntos)

(0 puntos) Necaxa (0 puntos)

(0 puntos) Atlético San Luis (0 puntos)

(0 puntos) Querétaro (0 puntos)

(0 puntos) Pumas (0 puntos)

(0 puntos) Puebla (0 puntos)

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Los equipos de la MLS eliminados de la Leagues Cup

Minnesota (1 punto)

Vancouver Whitecaps (0 puntos)

En el caso de los clubes de la MLS hay varios que tienen tres puntos, cuatro y cinco, por lo que en su último duelo aún pueden clasificar dependiendo de la diferencia de goles, por lo que en este caso no hay tantos equipos fuera como en la Liga MX, que pese a estar eliminados, tienen que disputar su último partido en esta competencia.

En síntesis

América , Juárez , Cruz Azul y León ocupan puestos de clasificación en Leagues Cup 2026 .

, , y ocupan puestos de clasificación en . Diez equipos de la Liga MX , incluyendo Chivas y Pumas , ya están eliminados.

de la , incluyendo y , ya están eliminados. Minnesota y Vancouver Whitecaps son los únicos clubes de la MLS actualmente eliminados.