Cuauhtémoc Blanco, una leyenda del futbol mexicano, manifestó que la prensa ya lo puso a Gilberto Mora como una estrella.

Cuauhtémoc Blanco es uno de los mejores futbolistas en la historia del futbol mexicano y, por este motivo, es una voz autorizada para hablar de los chavales. En este caso, Gilberto Mora es el chico que más ilusión genera en el país desde su debut.

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El joven de 18 años todavía en Xolos, pero se espera que la joya de la Selección Mexicana fiche con un equipo europeo a corto plazo. Sin embargo, Cuauhtémoc Blanco cree que debe haber paciencia con Gilberto Mora y también consideró que la prensa lo colocó como una estrella antes de tiempo.

La opinión de Cuauhtémoc Blanco sobre Gilberto Mora

“Ojalá le vaya muy bien, los medios lo han levantado así como una estrellota, pero al final de cuentas como mexicano, le deseamos que le vaya muy bien, hay que esperar porque no es fácil jugar en Europa, entonces hay que llevarlo poco a poco al chavo”, comenzó diciendo Temo en pláticas en ESPN.

“Ha tenido buenos destellos en Tijuana, en la selección, pero creo que ojalá mantenga los pies sobre la tierra porque, como te menciono, ustedes como medios de comunicación lo crecieron muchísimo, entonces yo creo que hay que llevarlo bien al chavo para que triunfe en Europa”, agregó Cuauhtémoc Blanco.

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"Los medios de comunicación lo ponen como una ‘estrellota’" 💥 🗣️ Las palabras de Cuauhtémoc Blanco sobre Gilberto Mora y su posible traspaso al futbol europeo 🔥 🇲🇽 https://t.co/NqXCx9OohK — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 31, 2026

El Tiburón Blanco cree que Gilberto Mora no tendrá problemas para adaptarse en Europa: “Culturalmente no creo que es difícil adaptarte, simplemente es mostrar el talento que tienes y demostrarlo a donde vas a jugar en Europa. Yo creo que es un joven, está empezando, ojalá sirva esta temporada, no sé cuánto vaya a estar aquí”.

“Yo creo que a lo mejor va a estar todavía este año no se sabe si va o no va a ir a Europa, no sé cuántos años tiene de contrato en Tijuana pero en estos torneos tiene que demostrar muchísimo más”, concluyó la leyenda del América sobre la joya de Xolos.

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En síntesis