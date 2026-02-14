Es tendencia:
Cuauhtémoc Blanco, ídolo de América, calienta el clásico ante Chivas: “Les vamos a meter…”

El Divo de Tepito siempre fue determinante cuando le tocó jugar este partido, pero ahora hizo su aporte desde afuera con una picante declaración.

Por Leandro Barraza

Cuauhtémoc Blanco advirtió a Chivas en la previa del Clásico Nacional
© GETTY IMAGESCuauhtémoc Blanco advirtió a Chivas en la previa del Clásico Nacional

La Liga MX se paraliza este sábado por el Clásico Nacional entre Chivas y América en el marco de la Jornada 6 del Torneo Clausura. El conjunto de Guadalajara llega con puntaje perfecto y esto hace crecer la expectativa tomando en cuenta que el historial está a favor de Las Águilas con una amplia diferencia.

Ambos equipos poseen grandes jugadores en sus plantillas y promete ser uno de los clásicos más atractivos de los últimos años. Este encuentro está generando gran repercusión en la previa y ahora Cuauhtémoc Blanco apareció con una picante declaración para incendiar el duelo a horas del silbatazo inicial.

Al referente de América le consultaron por su pronóstico en el aeropuerto y Blanco no dudó en inclinarse por Las Águilas: “Les vamos a meter una chinga. Les vamos a ganar 3-1, así es que no vayan a llorar, chivitas. Les mando un abrazo”.

Cuauhtémoc Blanco en el Mundial de Clubes 2006 con el Club América (GETTY IMAGES)

Ahora solo resta esperar hasta las a las 21:07 horas del centro de México para que ruede el balón en el Estadio Akron. Lo cierto es que Chivas tiene cierta ventaja por la localía y por su presente, pero los clásicos suelen ser partidos aparte y todo puede pasar.

Chivas llega en un momento inmejorable

El Rebaño Sagrado, comandado por Gabriel Milito, consiguió cinco triunfos en la misma cantidad de partidos con 10 goles a favor y cuatro en contra. Es uno de los tres invictos en este Torneo Clausura, aunque el único con puntaje perfecto. ¿Continuará en estado de gracia o América le cortará la racha?

¿Se va de América? La millonaria oferta del Spartak Moscú por Brian Rodríguez

¿Se va de América? La millonaria oferta del Spartak Moscú por Brian Rodríguez

En síntesis

  • Cuauhtémoc Blanco pronosticó una victoria del América por 3-1 ante las Chivas.
  • El conjunto de Guadalajara, dirigido por Gabriel Milito, llega con cinco triunfos consecutivos.
  • El partido se disputará este sábado a las 21:07 horas en el Estadio Akron.
