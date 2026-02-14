La Liga MX se paraliza este sábado por el Clásico Nacional entre Chivas y América en el marco de la Jornada 6 del Torneo Clausura. El conjunto de Guadalajara llega con puntaje perfecto y esto hace crecer la expectativa tomando en cuenta que el historial está a favor de Las Águilas con una amplia diferencia.

Ambos equipos poseen grandes jugadores en sus plantillas y promete ser uno de los clásicos más atractivos de los últimos años. Este encuentro está generando gran repercusión en la previa y ahora Cuauhtémoc Blanco apareció con una picante declaración para incendiar el duelo a horas del silbatazo inicial.

Al referente de América le consultaron por su pronóstico en el aeropuerto y Blanco no dudó en inclinarse por Las Águilas: “Les vamos a meter una chinga. Les vamos a ganar 3-1, así es que no vayan a llorar, chivitas. Les mando un abrazo”.

Cuauhtémoc Blanco en el Mundial de Clubes 2006 con el Club América (GETTY IMAGES)

Ahora solo resta esperar hasta las a las 21:07 horas del centro de México para que ruede el balón en el Estadio Akron. Lo cierto es que Chivas tiene cierta ventaja por la localía y por su presente, pero los clásicos suelen ser partidos aparte y todo puede pasar.

Chivas llega en un momento inmejorable

El Rebaño Sagrado, comandado por Gabriel Milito, consiguió cinco triunfos en la misma cantidad de partidos con 10 goles a favor y cuatro en contra. Es uno de los tres invictos en este Torneo Clausura, aunque el único con puntaje perfecto. ¿Continuará en estado de gracia o América le cortará la racha?

