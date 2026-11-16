Amandine suelta indirecta al América Femenil

Ya están definidas las semifinales de la Liga Femenil, por lo que América se enfrentará a Pumas y en la otra llave Rayadas a Chivas. Tomando en cuenta cómo vienen las universitarias y el Rebaño, se ponen como favoritas a las regias y a las Águilas como favoritas para llegar a la final, por lo que tomando eso como referencia, Amandine Miquel soltó una indirecta a las azulcremas.

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Recientemente se dio a conocer que las de Coapa no podrían jugar los Cuartos de Final como locales en la vuelta debido a que el Estadio Azteca había sido ocupado para eventos de la NFL, por lo que tuvieron que cambiar a Toluca la sede para que invirtieran los papeles, al final se logró, pero el problema permanece para las semifinales y una posible final.

¿Pedrada de Miquel al América Femenil?

Ante ello, hoy en la transmisión del partido por TUDN se dio a conocer que América Femenil jugaría el resto de sus juegos de eliminatoria en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla. Por lo que después de vencer a las Tuzas, la DT de Rayadas salió a conferencia de prensa y le soltó una “pedrada” a las azulcremas por esta situación.

“Lo vi bien (el terreno de juego) el equipo hizo un trabajo muy bueno para volverlo a poner en capacidad y jugar. También destacar que nuestro club tiene cuidado al no poner conciertos en días de partidos importantes, que no es el caso de otros equipos, que nos toman en cuenta y que estuvimos muy contentos de tener a Karol G aquí, muchas jugadoras fueron, yo también, fue un excelente show”. Amandine Miquel

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Con esto la estratega dejó claro que pese a que también hay estos eventos las toman en cuenta para que no interfieran. Aunque cabe mencionar que en el caso de América, estos eventos posiblemente ya habían sido pactados mucho antes de conocer los nuevos calendarios de la femenil, pero el comentario de Miquel pegó duro en el Nido.

En síntesis