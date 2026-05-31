Los 2 próximos refuerzos de Pumas Femenil

Hace apenas unos días, Pumas Femenil hizo oficial su primer refuerzo, Casandra Montero. Una de las jugadoras mejor valoradas en Chivas llega al conjunto del Pedregal para disputar el Apertura 2026. Sin embargo, no sería la única que llegaría al plantel de Roberto Medina sino que habría un par más procedentes de Rayadas y Pachuca.

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Hay posiciones que el equipo universitario sabe que tiene que reforzar, entre ellas la zona defensiva y el ataque. Es por ello que ya hicieron su primer movimiento y al darse cuenta de que hay clubes que siguen peleando en Liguilla, pero que tienen jugadoras que ya no son las protagonistas, decidieron ir en busca de esos fichajes.

Los nuevos refuerzos de Pumas

De acuerdo con la información del periodista Bruno Hernández, tras el subcampeonato de Rayadas, las de Monterrey dejarían ir a una de sus futbolistas: la australiana Emily Gielnik. Mientras que las Tuzas, luego de haber obtenido el tercer puesto en la Concacaf W Champions Cup le permitirían a Pumas ir por la española Andrea Pereira.

En el caso de Emily es una futbolista que juega como delantera. A sus 34 años ha estado en equipos de su país, en Inglaterra con el Liverpool, en Canadá, Japón, Suecia, Noruega, Alemania y en su llegada a México sólo con las regias. Sumando un par de títulos en la W-League con el Brisbane Roar en Australia y la Copa de Noruega con el Avaldsnes IL.

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Por su parte, “Pere” es una zaguera central que estando en nuestro país ya vistió la camiseta del América, otro de los equipos citadinos. Su efectividad en la defensa la ha convertido en futbolista de equipos como el RCD Espanyol, Atlético de Madrid y Barcelona. Suma múltiples títulos como 2 Copas de la Reina, 5 Ligas Españolas, 2 Supercopas de España, 2 Ligas MX Femenil y un Campeona de Campeonas.

En síntesis