¡No se conforman con el título! América Femenil va por dos figuras de Rayadas

El Clausura 2026 se lo arrebató el Club América Femenil a Rayadas, con ello, el equipo azulcrema pudo romper una mala racha de subcampeonatos consiguiendo su tercera estrella. Y aún cuando todavía pelean la Concacaf W Champions Cup, la directiva ya empieza a trabajar en los refuerzos e irían por dos jugadoras del equipo regiomontano.

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De acuerdo con la información del periodista Bruno Hernández estarían llegando al Nido un par de jugadoras (por lo menos) al equipo de Ángel Villacampa para el Apertura 2026. Esto con la idea de que el conjunto pueda contar con las mejores futbolistas no sólo de titulares, sino también en cambios sobre todo por las lesiones.

Los primeros refuerzos del América Femenil

La futbolista de Monterrey que ya estaría asegurada sería Karol Bernal, quien ya termina su contrato con el conjunto de Rayadas y estaría llegando al Nido. La “Bichota” se ha llegado a desempeñar como defensa central, pero más como lateral izquierda. Y es una de las jugadoras que tiene pasado como campeona en Chivas.

La misma fuente confirma que no llegaría a Coapa sola, pero no revela el nombre de quién es la opción. Cabe mencionar que las dos jugadoras que han sonado en los días anteriores son Alice Soto para el ataque y hace buena mancuerna con Montserrat Saldívar en Selección Mexicana o Valeria del Campo, quien defendió todo en la Final.

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Hay que tomar en cuenta que las Águilas tratan siempre de buscar en el mercado extranjero, pero con los elementos que por ahora tienen son más que suficientes, por ello las nacionales serían las que más oportunidades tendrían para poder conseguir un lugar como refuerzos en el equipo azulcrema para la próxima temporada.

En síntesis