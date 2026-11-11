Dónde ver el Pachuca vs Rayadas hoy

Te compartimos todos los detalles del partido de Ida entre las Tuzas y Rayadas por los Cuartos de Final de la Liga Femenil.

Pachuca y Rayadas inician este miércoles su camino en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga Femenil. El primer asalto de esta serie de Cuartos de Final comienza a las 21:00 horas (tiempo del Centro de México) y se lleva a cabo en la cancha del Estadio Hidalgo.

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Las Tuzas buscarán aprovechar la localía para llevarse una ventaja al partido de vuelta en Monterrey. Debido a los cambios de formato en este certamen, ambos equipos no se enfrentaron durante la fase regular, lo que añade mayor expectativa a este cruce. Además, el duelo tiene sabor a revancha para las hidalguenses, ya que el equipo albiazul las eliminó apenas en las Semifinales del torneo pasado.

¿Por dónde ver el partido en México?

La noticia positiva para los aficionados de la Liga Femenil es que el juego de ida entre Pachuca y Monterrey cuenta con múltiples opciones de transmisión. El encuentro puede verse por televisión de paga a través de Fox One, y vía streaming online mediante Tubi y FOX.

La actualidad de ambos equipos

El equipo regiomontano llega en un momento inmejorable y como uno de los grandes favoritos al título. Rayadas culminó como líder del Grupo A con 37 puntos, registrando 12 victorias en la fase regular, y viene de vencer 2-1 a FC Juárez como visitante el fin de semana pasado. Las norteñas confían en su poderío ofensivo liderado por Lucía García, quien sumó 10 goles en el semestre.

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Por su parte, Pachuca consiguió su boleto a la Liguilla con dramatismo en la última jornada tras superar 4-3 a Puebla, con un doblete decisivo de su estrella Charlyn Corral. Las Tuzas llegan con el impulso anímico de esa victoria y apostarán todas sus fichas al buen momento de Corral, quien cerró la fase regular con 11 anotaciones.

En síntesis