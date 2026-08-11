Fichaje podría evitar la salida de Brian Rodríguez del América

En las últimas horas se ha dado a conocer el supuesto interés del Vasco da Gama de Brasil por el fichaje de Brian Rodríguez. De acuerdo con medios en aquel país, mencionan que las negociaciones van por buen camino e incluso ya habrían mandado una oferta por el jugador. El problema es que habría otro futbolista que podría frustrar su llegada.

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Brian Rodríguez como segunda opción del Vasco da Gama

Según el insider Pablo Oliveira, el cuadro no sólo estaría interesado en el “Rayito”, es más, no sería el jugador número uno que tienen en la lista, sino que sueñan con un fichaje como extremo y que podría evitar que el uruguayo llegue a esta institución. Todo dependerá de lo que se pueda negociar, pero no sería el charrúa la prioridad.

La fuente menciona que el Vasco estaría interesado en el fichaje de Pablo Solari, uno de los jugadores que mercados atrás también llamó la atención en el Club América. El extremo del Spartak Moscú es uno de los intereses principales en el cuadro brasileño, pero se complica mucho su fichaje por la situación actual con su equipo.

De acuerdo con la misma fuente, tiene un contrato hasta junio de 2029 que seguramente no saldría muy económico, por lo que no han hecho ninguna oferta formal. Aunque estaría por encima de la decisión de traer a Brian, las condiciones podrían ser mejores para contratar al Rayito, en caso de que las negociaciones lleguen a buen puerto.

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Fue precisamente el representante del futbolista de las Águilas, quien mencionó el interés de esta escuadra brasileña, aunque en los últimos mercados de fichajes y con el buen momento que vive el jugador con América, también se ve complicado que lo dejen ir por un costo considerable, aunque la posible llegada de Solari al Vasco también podría dejarlo fuera.

En síntesis