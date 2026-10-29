El delantero del Toluca platicó sobre el reencuentro con su ex equipo y se refirió a la chance de convertir.

Va quedando todo listo para el plato fuerte del fin de semana en el futbol mexicano. América recibirá a Toluca en el Estadio Azteca, en el encuentro que se llevará la máxima atención de los aficionados y de la prensa esta fecha. No solo se enfrentan dos candidatos, sino dos de los últimos campeones que ha tenido la Liga MX.

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Uno de los condimentos que tendrá el compromiso de este sábado en el Coloso de Santa Úrsula será el reencuentro de Federico Viñas con su ex equipo. El delantero uruguayo supo ser campeón con el América y dejó un buen recuerdo dentro de todo, con algunos goles importantes. Ahora, los cruzará representando a Toluca.

Para colmo, el atacante está de racha, por lo que es probable que marque en la visita de los ‘Diablos Rojos’ a las ‘Águilas’, que están con problemas defensivos. Fede Viñas convirtió en tres de los últimos cuatro juegos de Toluca en el Apertura 2026, y en un contexto desfavorable como la racha de partidos sin ganar que traen.

Viñas vuelve al Azteca, pero contra América [Foto: Getty]

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En este sentido, el protagonista confesó si le gritaría o no un gol al América, si es que le toca anotar el sábado contra sus ex compañeros. El delantero viene de tener un encontronazo fuerte contra otro de sus ex clubes, León, donde anotó y festejó. Por ello, fue interpelado por los periodistas en la previa del duelo con Toluca.

“Si marco gol contra el América no lo voy a festejar porque es un lugar donde la pasé muy bien, soy muy respetuoso, agradecido con los que me abren las puertas“, respondió Federico Viñas ante la ‘pregunta morbosa’ de la rueda de prensa. El uruguayo aseguró que defenderá los colores escarlatas con todo, pero mostrará respeto.

Fede Viñas expresó sus sensaciones encontradas respecto a medirse ante las Águilas, pero afirmó que buscará llevarse los tres puntos con Toluca.“Jugar contra el América siempre es especial, es un equipo muy grande y sería lindo ir al mítico Azteca a ganar“, manifestó el delantero. El charrúa es profesional y apunta a hacer su trabajo.

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Por último, el futbolista de Toluca reconoció cuál es la diferencia respecto al episodio ocurrido con La Fiera hace poco tiempo. “Festejé el gol a León porque pasaron algunas cosas en el campo, con insultos desmedidos, palabras muy feas, pero no tengo nada en contra de León. Es un club al que también quiero mucho, quiero al club, a la ciudad, a todos, también dejé muchas amistades, pero fue una situación nomás”, concluyó. ¿Habrá ‘ley del ex’ en el Azteca?