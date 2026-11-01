Federico Viñas lanza advertencia al Toluca tras empatar con América: “El margen de error…”

Tras otro partido sin conocer la victoria, Federico Viñas fue contundente con respecto a las chances restantes que le quedan a los Diablos Rojos.

Los Diablos Rojos del Toluca sumaron un nuevo encuentro sin conocer la victoria. Este sábado 31 de octubre firmaron un trepidante empate frente al América en la cancha del Estadio Azteca, donde el conjunto local rescató la igualdad vía penal al minuto 92, en pleno tiempo de compensación.

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El 2-2 definitivo significó el cuarto empate consecutivo para la escuadra mexiquense, así como su séptimo partido en fila sin sumar de a tres en lo que va del Apertura 2026. Esta sequía de victorias comienza a comprometer su clasificación a la Liguilla, situación que enciende las alarmas en el entorno de Federico Viñas, uno de los grandes protagonistas del cotejo.

En la entrevista pospartido para TUDN, el ariete uruguayo compartió sus sensaciones sobre el resultado y el presente del equipo: “Con sabor de boca medio amargo, este equipo tiene que ganar e ir por los tres puntos todos los partidos y no se nos está dando. El margen de error cada vez se achica, pero hay que seguir para adelante“.

Tras ceder el liderato en las últimas jornadas, el Toluca marcha en el quinto peldaño con 24 unidades, apenas a 3 puntos de la zona límite de Liguilla directa que ocupa Rayados de Monterrey, conjunto que aún cuenta con un partido pendiente. “En lo personal queríamos la victoria, pero no se dio. Sabíamos que íbamos a jugar contra el América que en su casa es muy fuerte“, concluyó Viñas.

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Viñas se disfrazó de crack y anotó e primero del @TolucaFC aplicándole una 'Ley del Ex' al Ame. 😏#LaLigaDeLaAfición✨ | #J15 | #AP26 | #AMETOL pic.twitter.com/NnjS6R9wvf — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 1, 2026

Viñas y la ley del ex

A pesar de la racha adversa del equipo, Federico Viñas se ha consolidado como el gran referente ofensivo de los Diablos Rojos. El charrúa firmó el primer tanto de la noche tras aprovechar un trazo largo de Helinho y dejar desparramado a Santiago Bueno. Con esta anotación ligó tres partidos consecutivos rompiendo las redes, para llegar a 8 tantos en la cuenta personal dentro del Apertura 2026.

En la previa, el atacante había prometido no celebrar en caso de marcarle a las Águilas, compromiso que cumplió a rajatabla: “Contra el América siempre es especial más en su casa, se me dio marcar y estoy feliz. Obviamente no lo festeje por el cariño que se le tiene a la institución”, señaló el uruguayo tras anotarle a su exequipo.

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En síntesis