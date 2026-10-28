El mandamás americanista no tuvo pelos en la lengua para dar su opinión del semestre del equipo.

Aunque continúan siendo superlíderes del Apertura 2026, lo cierto es que con sus actuaciones colectivas en el campo, este nuevo América no termina de seducir a la afición. Los resultados lo han colocado en la parte superior de la tabla del certamen, pero el equipo aún no logra hacer sentir identificados a los fans con esta versión.

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De sus más recientes presentaciones en el semestre, el cuadro de Guillermo Almada sólo ganó dos de sus últimos siete juegos. En esos dos triunfos se lució y marcó diez goles entre ambos, pero en los otros cinco donde no logró la victoria decepcionó mucho a su público. América necesita reencontrarse con su gente en la cancha.

En este contexto, una voz de autoridad se proclamó sobre la nueva etapa del entrenador uruguayo y lo que le espera al equipo en el Apertura 2026. Emilio Azcárraga mantuvo la vara alta en la exigencia que la directiva le pondrá a los futbolistas y al cuerpo técnico en este torneo. No aceptarán otra performance mediocre o regular.

Azcárraga tiene a todo América bajo lupa [Foto: CFA]

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El presidente ejecutivo del consejo de administración del Club América no se anduvo con rodeos en medio de los cuestionamientos de los simpatizantes. El mandamás definió en una palabra lo que significaría no ganar el campeonato, y utilizó un concepto claro al respecto. Estarán todos bajo presión y deberán responder a la altura.

“Aquí se gana el campeonato o se fracasa, no me voy a mover de ahí”, disparó Emilio Azcárraga en televisión, respecto a lo que le depara al América en esta Liga MX. El directivo fue claro en que cualquier otro resultado que no sea el título será castigado dentro de la institución, donde consideran obligatorio conquistar el Apertura 2026.

Luego de dos títulos consecutivos de Toluca y uno de Cruz Azul, los altos mandos del América solo piensan en volver a ser campeones en el futbol mexicano. El equipo más laureado de México no puede permitirse seguir vagando rin sumbo, y el objetivo es levantar un trofeo nuevamente. ¿Podrá este plantel cumplir con las expectativas puestas?