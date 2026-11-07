Por qué no juegan Federico Viñas y Luis García

Esta noche el torneo podría complicarse para Toluca y Rayados, por lo que el resultados de esta noche es muy importante. Es por ello que después de 7 partidos sin poder ganar Antonio Mohamed tiene que sacar a su mejor alineación para el partido de esta noche, aunque hará cambios respecto a sus anteriores formaciones.

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¿Qué pasó con Federico Viñas y Luis García?

Un par de ausencias en este 11 titular son la de Federico Viñas y Luis García. En primer lugar el delantero no aparece en este equipo inicial porque en el duelo de la Jornada 14 hizo la rotación y dejó a Paulinho en la banca, por lo que en esta ocasión no quiso mantener de nueva cuenta al portugués y prefiere al uruguayo como cambio.

En el caso del arquero, creo que la modificación es un tanto obvia; Hugo González ha hecho buenas actuaciones cuando se enfrenta ante su exequipo, es por esta razón que ahora le da la oportunidad al exRayados de que aparezca en el arco para este duelo, es por ello que García se mantendrá en la banca para el día de hoy.

Sólo en el caso de Viñas tendría oportunidad en la segunda mitad del encuentro, ya que es una modificación recurrente en el cuadro del “Turco” sobre todo si los resultados no se dan en la primera mitad. Por tanto en este duelo se quedan fuera del cuadro titular en espera de que se consiga el resultado positivo con estos cambios.

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En síntesis