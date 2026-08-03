El periodista de Fox Sports apuntó contra las Águilas tras la victoria por 3-0 frente a los Guerreros en el Estadio Azteca.

Fernando Cevallos se ha caracterizado por ser uno de los periodistas más críticos con el América debido a su reconocido fanatismo por Chivas. El analista de Fox Sports ha lanzado en reiteradas ocasiones comentarios contra Las Águilas, tanto en los programas de televisión como a través de sus redes sociales.

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En las últimas horas, luego de la contundente victoria del equipo dirigido por Guillermo Almada por 3-0 ante Santos Laguna en el Estadio Azteca, el periodista volvió a encender la polémica con una opinión que generó repercusiones entre los aficionados azulcremas.

A través de sus redes sociales, Cevallos cuestionó la importancia del liderato que consiguió América en el inicio del Apertura 2026 y apuntó contra la forma en la que el equipo está celebrando su presente: “Ahora el América festeja un ‘liderato’ tras ganarle a Querétaro, Santos y empatar con Atlante”.

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Las respuestas de los aficionados del América no tardaron en aparecer y muchos recordaron que tanto Cevallos como seguidores de Chivas también celebraron durante el torneo anterior cuando el Rebaño logró estar en la parte alta de la clasificación, aunque posteriormente no consiguió cumplir sus objetivos en la competencia.

Lo cierto es que América atraviesa un buen inicio de campeonato pese a las dificultades. Con pocos refuerzos de jerarquía y una fuerte apuesta por los jóvenes de la cantera, el conjunto de Guillermo Almada se mantiene invicto y es uno de los líderes del Apertura 2026, aunque todavía tiene aspectos futbolísticos por mejorar para convertirse en un serio candidato al título.

Guillermo Almada reveló por qué no grita los goles del América

Guillermo Almada explicó la razón por la que suele vivir los goles del América con mucha tranquilidad y no los festeja de manera efusiva desde el banquillo. El entrenador uruguayo aseguró que su personalidad lo lleva a enfocarse más en corregir detalles del equipo que en celebrar los momentos positivos.

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“Es un poco mi manera de ser, estoy más preocupado por corregir ciertas circunstancias que no hacemos bien dentro de la cancha y disfruto poco, pero la realidad es que lo disfruto poco y me gusta que sigan jugando con la misma intensidad y me preocupo más de eso que de disfrutar lo que logramos con mucho esfuerzo, así que es un poco mi manera de sentir”, comentó el DT azulcrema.

Almada sobre la razón por la que no festeja los goles.



📹 Enrique Martínez pic.twitter.com/jk0bUTuekS — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) August 3, 2026

En sintesis

Fernando Cevallos criticó al América tras vencer 3-0 a Santos Laguna en el Azteca.

criticó al América tras vencer 3-0 a Santos Laguna en el Azteca. Fernando Cevallos cuestionó el liderato del América luego de empatar ante Atlante.

cuestionó el liderato del América luego de empatar ante Atlante. Guillermo Almada explicó la razón por la cual no festeja efusivamente los goles.