Alejandro "Coco" Cárdenas vive un momento especial con América tras marcar su primer gol en la Liga MX. Luego de su gran aparición, su madre reveló la historia detrás del apodo que acompaña al joven futbolista.

América volvió a sonreír en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Después del empate frente a Atlante el fin de semana pasado, Las Águilas se hicieron fuertes en el Estadio Azteca y consiguieron mantener su invicto en el campeonato.

Publicidad

El conjunto azulcrema consiguió una contundente victoria por 3-0 ante Santos Laguna y se trepó a la cima del certamen junto a Xolos de Tijuana. Con dos triunfos y un empate en sus primeras tres presentaciones, el equipo dirigido por Guillermo Almada empieza a ilusionar y busca convertirse en uno de los grandes candidatos al título.

Encuesta¿Crees que América dará pelea con lo que tiene? ¿Crees que América dará pelea con lo que tiene? YA VOTARON 0 PERSONAS

Luego de la salida de André Jardine, América inició un nuevo proyecto deportivo con el entrenador uruguayo al frente. Sin embargo, el club no concretó la llegada de los refuerzos de jerarquía que muchos esperaban y Almada tuvo que trabajar con el plantel que tenía a disposición.

El exentrenador de Pachuca decidió apostar por los jóvenes de las fuerzas básicas y les dio un protagonismo importante en el inicio del torneo. Los futbolistas surgidos de la cantera respondieron dentro del campo y aprovecharon cada oportunidad que les brindó el cuerpo técnico.

Publicidad

En la goleada ante Santos Laguna fue el turno de Alejandro “Coco” Cárdenas. El delantero de apenas 19 años ingresó en el complemento y se encargó de cerrar la victoria del América con su primer gol en la Liga MX, un momento que quedará marcado en su carrera.

Después del partido, Cárdenas fue recibido por su familia, que no pudo ocultar la emoción al verlo cumplir uno de sus grandes sueños luego de mucho esfuerzo. Además, su madre reveló una historia que pocos conocían: el origen del particular apodo que acompaña al atacante.

¿Por qué le dicen “Coco” a Alejandro Cárdenas?

La madre de Alejandro Cárdenas contó que el apodo nació incluso antes de su nacimiento. Durante el embarazo, algunas personas le preguntaron qué tamaño tenía el bebé y ella respondió que era “como un coquito”, haciendo referencia al fruto.

Publicidad

EL ORIGEN DEL ‘COCO’ CÁRDENAS 🥺👏🏻



Tras anotar su primer gol en la Liga MX en apenas su segundo partido, la madre de Alejandro “Coco” Cárdenas reveló la historia de su apodo. 🥥 pic.twitter.com/xkVMM7OeH9 — Estadio Deportes (@EstadioDxts) August 3, 2026

A partir de ese momento, el sobrenombre quedó instalado en la familia y acompañó al delantero durante toda su vida. Hoy, “Coco” Cárdenas comienza a escribir su propia historia con América, un club donde los jóvenes volvieron a tener un papel protagonista.

En sintesis

América goleó 3-0 a Santos Laguna y mantuvo su invicto en el Apertura 2026.

goleó 3-0 a Santos Laguna y mantuvo su invicto en el Apertura 2026. Guillermo Almada colocó al América como líder del torneo junto a Xolos de Tijuana.

colocó al América como líder del torneo junto a Xolos de Tijuana. Alejandro Cárdenas, delantero de 19 años, anotó su primer gol con el Club América.