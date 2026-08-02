¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Toluca vs. Necaxa por el Apertura 2026

La Liga MX comienza a dejar atrás la tercera jornada del Apertura 2026. En el Estadio Nemesio Diez, Toluca recibe a Necaxa en un encuentro más que vibrante que pone frente a frente a equipos con realidades distintas, pero con la misma ambición de obtener los tres puntos y consolidarse pronto en la parte alta de la tabla de posiciones.

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En ese sentido, Toluca se lamenta por no poder contar con Paulinho para un partido clave en el comienzo del Apertura. El portugués se perderá los próximos 4 partidos del Toluca, pues decidieron que se recupere bien sin apurar los tiempos de recuperación del cuerpo médico.

Por el lado de los Rayos, la victoria en la segunda jornada ante Rayados de Monterrey les otorgó la confianza necesaria para llegar al Nemesio Diez con la ilusión intacta de arrebatar puntos de su visita a los Diablos Rojos. Los argentinos Javier Ruiz y Julián Carranza son los hombres más destacados en el ataque.

Alineación de Toluca vs. Necaxa

Hugo González

Brian García

Luan García

Bruno Méndez

Diego Zaragoza

Fernando Arce

Víctor Guzmán

Ernesto Vega

Jesús Angulo

Helio Júnior

Jorge Díaz

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Alineación de Necaxa vs. Toluca

Luis Jiménez

Agustín Oliveros

Francisco Méndez

Raúl Martínez

Daniel Leyva

Lorenzo Faravelli

Ricardo Monreal

Carlos Vargas

Javier Ruiz

Julián Carranza

Juan Torres

En síntesis