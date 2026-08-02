¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Toluca vs. Necaxa por el Apertura 2026

La Liga MX comienza a dejar atrás la tercera jornada del Apertura 2026. En el Estadio Nemesio Diez, Toluca recibe a Necaxa en un encuentro más que vibrante que pone frente a frente a equipos con realidades distintas, pero con la misma ambición de obtener los tres puntos y consolidarse pronto en la parte alta de la tabla de posiciones.
En ese sentido, Toluca se lamenta por no poder contar con Paulinho para un partido clave en el comienzo del Apertura. El portugués se perderá los próximos 4 partidos del Toluca, pues decidieron que se recupere bien sin apurar los tiempos de recuperación del cuerpo médico.
Por el lado de los Rayos, la victoria en la segunda jornada ante Rayados de Monterrey les otorgó la confianza necesaria para llegar al Nemesio Diez con la ilusión intacta de arrebatar puntos de su visita a los Diablos Rojos. Los argentinos Javier Ruiz y Julián Carranza son los hombres más destacados en el ataque.
Alineación de Toluca vs. Necaxa
- Hugo González
- Brian García
- Luan García
- Bruno Méndez
- Diego Zaragoza
- Fernando Arce
- Víctor Guzmán
- Ernesto Vega
- Jesús Angulo
- Helio Júnior
- Jorge Díaz
Alineación de Necaxa vs. Toluca
- Luis Jiménez
- Agustín Oliveros
- Francisco Méndez
- Raúl Martínez
- Daniel Leyva
- Lorenzo Faravelli
- Ricardo Monreal
- Carlos Vargas
- Javier Ruiz
- Julián Carranza
- Juan Torres
En síntesis
- El delantero Paulinho se perderá los próximos 4 partidos del Toluca por lesión.
- El partido corresponde a la tercera jornada del Apertura 2026 de la Liga MX.
- Los delanteros Javier Ruiz y Julián Carranza forman la alineación titular de Necaxa.