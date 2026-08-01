Se conocieron nuevos detalles sobre lo que todos en Toluca querían saber: qué está pasando con Paulinho. El centrodelantero y artillero del cuadro escarlata viene perdiéndose todos los últimos partidos del primer equipo y la tardanza impacienta a los fans. Además, la escasa comunicación del club no ayuda a calmar la ansiedad.

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Tras haberse ausentado en varios encuentros de la primer etapa del año por problemas musculares, no estuvo en los primeros tres juegos de este segundo semestre. Los ‘Diablos Rojos’ tuvieron que disputar dos fechas del Apertura 2026 y el Campeón de Campeones sin su artillero principal y por lo tanto sin su habitual cuota goleadora.

En las últimas horas, Marco Cancino sacó a la luz un reporte donde describió con precisión la situación de Paulinho. De acuerdo al periodista televisivo, el atacante no está para volver aún. El goleador se perderá los próximos 4 partidos del Toluca, pues decidieron que se recupere bien sin apurar los tiempos de recuperación del cuerpo médico.

Paulinho tuvo varias ausencias por lesión en Toluca [Foto: Getty]

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La intención de lo planificado en conjunto entre el jugador, el entrenador y los especialistas del club, sería “mejor que no esté ahora y sí en los tramos decisivos de la temporada”. Lo diagramado apunta a que en este momento Paulinho se ponga de la mejor manera, recupere su físico al 100% y no vuelva a perderse juegos el resto del año.

De acuerdo al corresponsal del cuadro choricero, el ‘killer’ del Toluca se ausentará en el próximo de Liga MX y en los tres juegos de Leagues Cup. Contra Necaxa de visitante faltará, y lo mismo con Seattle en casa, en LAFC a domicilio y contra Dallas como local. En ese período, se espera que Paulinho termine de dejar atrás su severa lesión muscular.

En este escenario, queda en evidencia por qué el club hizo el esfuerzo económico en Federico Viñas, realizando una erogación millonaria importantísima. El ex Oviedo llega para ser titular de inmediato y suplir al portugués en partidos importantes que tendrá el equipo de Antonio Mohamed en distintas competencias.

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Bajo estas circunstancias, Paulinho regresaría el sábado 15 de agosto ante Atlante en el Estadio Azteca, cuando la Liga MX regrese después del parate por Leagues Cup. Esto es, al goleador del Toluca le quedan dos semanas exactas de rehabilitación antes de poder retornar al primer equipo, donde toda la afición lo esperará con brazos abiertos.

La alineación de Toluca cuando Paulinho vuelva al equipo tras la lesión:

Según Marco Cancino, esta sería la formación de los ‘Diablos Rojos’ al poder contar con sus dos centrodelanteros al ciento por ciento de sus facultades (4-2–2-2):

Luis Manuel García .

. Santiago Simón .

. Federico Pereira .

. Bruno Méndez .

. Jesús Gallardo .

. Franco Romero .

. Nicolás Castro .

. Helinho .

. Alexis Vega .

. Paulinho .

. Federico Viñas.