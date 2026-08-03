Edwin Cerrillo se transformó en el segundo refuerzo del América en el mercado y los americanistas reaccionaron de manera extraña.

América consiguió este domingo en el Estadio Azteca su mejor triunfo en el inicio de la era de Guillermo Almada. Las Águilas le ganaron por 3-0 a Santos Laguna por el Apertura 2026 con goles de Henry Martín, Brian Rodríguez y Alejandro Cárdenas.

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Con esta victoria el América se posicionó como líder de la Liga MX junto con Xolos. Un rato después del triunfo, el club azulcrema oficializó en sus redes sociales la llegada de Edwin Cerrillo, el segundo refuerzo en el mercado, y los americanistas reaccionaron de manera particular.

Muchos de los aficionados de Las Águilas respondieron a la publicación preguntándose quién es este nuevo futbolista ya que para la mayoría de ellos es desconocido. “Con todo respeto bandita quién es? Tienen referencias?“, se pregunta uno esperando a que alguien le dé más información sobre el jugador.

Edwin Cerrillo, el segundo fichaje de América (Getty Images)

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“Quien es este wey, habiendo varios jugadores ya probados en liga MX, por qué no eligen los mejores de la liga?“, cuestionó otro americanista en la red social X (ex Twitter). “Más de 2 meses buscando refuerzos y traen esto se le da el beneficio de la duda pero no son refuerzos dignos del Club América”, dijo otro aficionado.

Es evidente que Edwin Cerrillo no llega con un gran cartel al América. Al igual que sucedió con Óscar Perea, la directiva del Nido se ha propuesto realizar fichajes de menos renombre y menos gasto.

El nacido en Texas transcurrió toda su carrera en los Estados Unidos y jugó para Dallas FC, North Texas SC y LA Galaxy, equipo en el que estuvo las últimas tres temporadas. Edwin Cerrillo llega como un centrocampista que reemplazaría a Rodrigo Dourado en el plantel y deberá convencer a los aficionados de su fichaje.

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La reacción de los aficionados

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En síntesis