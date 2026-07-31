En una ventana de transferencias que ha sido un verdadero ‘subeybaja’ para el conjunto escarlata, Toluca puede desprenderse de un emblema del bicampeonato. Uno de los referentes del primer equipo podría estar viviendo el desenlace de su exitosa estadía en Metepec, para continuar su carrera lejos del futbol mexicano.

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En su última actualización del mercado de los Diablos Rojos, Marco Cancino reveló que Luan García es la posible próxima baja del equipo que conduce Antonio Mohamed. El zaguero brasileño ha sido una pieza indispensable en el ciclo ganador del ‘Turco’ al frente del Toluca, pero todo capítulo llega a su fin y así podría ser este.

De acuerdo a la información del periodista que cubre al cuadro choricero, el marcador central tendría una seductora propuesta de Brasil para regresar a su país natal. Luan García estaría de este modo analizando seriamente la posibilidad de volver a casa y ya se lo habría trasladado a los directivos del Toluca, a fin de alcanzar un acuerdo.

Luan y su gol histórico para Toluca [Foto: Getty]

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En el último tiempo, el defensor prácticamente no ha tenido participación en el equipo, a raíz de distintas situaciones que le han impedido mostrar su mejor versión futbolística. Primero, una lesión que lo dejó afuera durante un plazo largo y luego, la decisión técnica de Mohamed de priorizar a otros compañeros por sobre su perfil.

Aunque el corresponsal no lo ha sacado a la luz, el club que pretendería los servicios de Luan García sería el Vasco Da Gama, quien ya habría acercado una oferta al jugador. Toluca estaría al tanto de la posibilidad, y en los próximos días habría una definición para saber si le facilitan o no la salida al Brasileirao con el mercado abierto.

Luan fue uno de los grandes artífices del bicampeonato escarlata en la Liga MX, con su gol en la final al América como punto más alto de su período en los ‘Diablos Rojos’. Si finalmente la directiva da lugar a su partida, dirá adiós a una institución que lo ha valorado, a quien él valora y donde ha dejado una huella que será imborrable.

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La salida de Luan García abre una posibilidad de fichaje para Toluca:

Según anticipó Cancino, el Toluca le ha bajado la persiana a posibles nuevas contrataciones tras las llegadas de Érick Gutiérrez, Víctor Guzmán y Federico Viñas. Sin embargo, la única chance de una incorporación sería suplir una salida, y la de Luan es la que estaría más encaminada de todas las potenciales que pudiera tener la plantilla.