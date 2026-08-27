Tras un libro de pases donde tuvo la chance de salir a varios clubes del futbol brasileño, Brian Rodríguez volvió a jugar en el América y está recuperando su nivel poco a poco. Con actuaciones positivas y goles, el atacante se está ‘volviendo a ganar’ al público azulcrema, que lo había visto de reojo luego de su paso por la Copa del Mundo.

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Desde su regreso al primer equipo, el extremo charrúa participó directamente en 7 goles en 7 partidos, con cuatro tantos y tres asistencias en esa cantidad de presentaciones. En el último encuentro, el ‘Rayito’ fue decisivo al aportar gol y pase-gol en lo que el triunfo y clasificación del América a las semifinales de la Leagues Cup 2026.

Al concluir ese juego que le dio el pasaje a las ‘Águilas’ a la siguiente ronda del torneo, el delantero uruguayo sorprendió con sus declaraciones públicas en los medios. Brian Rodríguez envió un recadito a la afición azulcrema de México, después de haber vivido una noche encantadora en California con los fanáticos de Estados Unidos.

El festejo de Brian con la afición en Los Ángeles [foto: América]

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En su testimonio luego de la victoria del América ante Columbus, el ‘Rayito’ reconoció que no sintió el mismo apoyo en California que en CDMX cada fin de semana. En ese sentido, agradeció el comportamiento de aquellos fanáticos que fueron a alentar al equipo al Dignity Health Sports Park en la última fase del certamen internacional.

“Siempre que venimos a Los Ángeles nos da felicidad ver a la gente del América que no puede ir a Ciudad de México, es una lástima no tener todo esto en Ciudad de México también. La gente hace un esfuerzo para venir al estadio y esto es lo mínimo que se merece esa gente que siempre está detrás de nosotros, apoyándonos. Por eso el Club América es tan grande, por este tipo de cosas”, se sinceró Brian Rodríguez en zona mixta.

Entre los factores que podrían causar ese contexto en suelo mexicano podría tener que ver con que el público en México es más demandante porque son ‘los que están siempre’. En cambio, en Estados Unidos no tienen la oportunidad de ver al América y a sus futbolistas con frecuencia y por ello cuando los tienen cerca son menos duros con la exigencia.

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Dentro de la discusión que se generó entre los fanáticos, se acusó a la ‘frialdad’ del Estadio Azteca, que no está teniendo entrada completa los fines de semana desde su reapertura. Por la estructura y los operativos de los estadios estadounidenses, la afición está más cerca del campo de juego y se siente mucho más el calor del aliento que en México.