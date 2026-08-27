Antonio Sancho reveló si el ‘Chino’ Huerta jugará con Pumas ante Xolos: “Esperemos que…”

El vicepresidente deportivo de los Felinos se expresó acerca de la condición física de la estrella que volvió a casa.

Sin dudas que una de las incorporaciones más importantes de la presente ventana de fichajes en la Liga MX fue la de César Huerta, quien regresó a Pumas UNAM tras su paso por el Anderlecht de Bélgica. Este jueves, el Chino fue presentado y se reveló si estará a disposición para debutar el fin de semana ante Xolos de Tijuana por la Jornada 6 del Apertura 2026.

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Quien tomó la palabra para responder fue el vicepresidente deportivo, Antonio Sancho, que no dudó en expresar su deseo de que Esteban Solari, entrenador del primer equipo, utilice a Huerta contra el equipo de Tijuana. De todas manera, dejó en claro que aún quedan por resolver cuestiones de burocracia pura antes de que César tenga la habilitación correspondiente.

Huerta está disponible para enfrentar a Xolos: faltan los trámites oficiales

“Acabamos de firmar y falta el pase internacional y demás. esperemos que para el siguiente ya esté disponible“, afirmó Sancho antes de cederla la palabra a Huerta. En consecuencia, el Chino respondió: “Lo estoy disfrutando mucho desde ayer que aterricé en CDMX. la gente me demostró su cariño. te hace estar contento con la decisión que uno tomó”.

Y a su vez agregó: “Es una gran responsabilidad. No va a ser fácil, tienes mas responsabilidad. mis compañeros me recibieron de la mejor manera, sigue siendo la misma familia y eso me alegra mucho. Fue fácil la decisión porque sabia que volvía a casa, que tenia las puertas abiertas. El club hizo mucho esfuerzo para poder estar acá y mi única forma de agradecerlo es adentro del campo. También me siento bendecido porque tuve otras propuestas no solo de México, sino de Estados Unidos”.

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"Mi primera idea en la en la mente al volver a Mexico fue Pumas, conseguí el teléfono de Antonio Sancho me puse en contacto con él" César Huerta#PumasMX #LigaMX #CesarHuerta #JION



📹Gabriel Ayala @Gabo_Ayala pic.twitter.com/5KIGXMnF8r — Espacio Deportivo Oficial (@e_deportivo) August 27, 2026

“Regreso muy ilusionado, con muchas ganas, con esa espinita antes de irme. Espero estar a la altura para poder cumplirlo. Físicamente estoy muy bien, estoy al 100%. Por ahí es normal en el futbol de tanta inactividad volver a recuperar ritmo pero estoy bien físicamente, eso se lo tienen que preguntar al técnico“, cerró.

Cuándo y a qué hora juegan Xolos de Tijuana vs. Pumas UNAM

El compromiso que se mencionó de Pumas ante Tijuana está programado para el próximo viernes a las 21:10hs del Centro de México. Huerta confirmó que se encuentra en óptimas condiciones físicas, por lo que será cuestión de esperar hasta último momento para obtener precisiones sobre su presencia o no dentro de la cancha.

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En síntesis