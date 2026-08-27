Se acabó la ansiedad y ya se supo cómo se jugará la semifinal entre la revelación y el último campeón continental.

Fanáticos escarlatas y esmeraldas ya pueden empezar a programar su semana en base a la confirmación de última hora. Se oficializó cuándo y dónde se cruzarán Toluca y León, de los cuales uno seguirá en carrera por el título y otro quedará en el camino. Ya está todo dicho para la semifinal de la Leagues Cup 2026 que disputarán en EEUU.

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Hace instantes, por medio de la plataforma oficial de la competición, se reveló que los ‘Diablos Rojos’ y ‘La Fiera’ se enfrentarán el próximo miércoles 2 de septiembre. Aunque en principio se había puesto en borrador el martes para que tenga lugar este partido, finalmente se corrió un día y ambos tendrán más horas de descanso.

Con esta decisión, tanto Toluca vs. León como América vs. Rayados se celebrarán el mismo día. Eso sí, el juego entre los de Mohamed y los de Gandolfi se jugará a partir de las 19.00 horas del Centro de México (20.00 hora local), abriendo la programación. Una vez concluido este enfrentamiento, después se realizará la otra semifinal.

Por otra parte, sabido era que este compromiso de la Leagues Cup 2026 se jugaría en una sede neutral en Estados Unidos, por lo que indica la normativa. Ahora bien, Toluca pudo elegir sede y será ‘local administrativo’ en Texas. Por su ‘privilegio de anfitrión’ que tiene desde el inicio de esta edición, tuvo peso su preferencia señalada.

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En ese sentido, el escenario definido para la semifinal entre Toluca y León ha sido el Shell Energy Stadium, la casa del Houston Dynamo de la MLS de Estados Unidos. Allí, el equipo choricero será recibido por un viejo conocido como Héctor Herrera, que tuvo un paso por la institución recientemente y actualmente juega en ese club.

El Shell Energy Stadium recibirá Toluca-León [Foto: Getty]

Con este anuncio de la semifinal de la Leagues Cup 2026, Toluca tendrá dos días menos que León para preparar el juego. Los ‘Diablos Rojos’ juegan este domingo en casa ante Juárez, mientras que ‘La Fiera’ tiene su partido de Liga este viernes de visitante con Atlante. El conjunto de Antonio Mohamed deberá redoblar esfuerzos para competir ante el equipo revelación del torneo.