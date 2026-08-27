En esta nota, analizamos posibles candidatos a suplir una potencial salida del charrúa de la institución.

El Club América ha tenido horas muy intensas antes del fin de semana, con una novedad que retumbó en los pasillos de Coapa y que mantiene alertas a todos en el equipo. Brian Rodríguez tiene avanzada su salida a Países Bajos para cumplir su ‘sueño europeo’, dejándole a cambio una buena cantidad de dinero a las arcas azulcremas.

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De acuerdo a la información proporcionada por César Luis Merlo, especialista en mercado de pases, hay una oferta de Ajax por ¡12 millones de euros! sobre la mesa del América. La misma incluiría objetivos cumplibles, aunque la directiva buscará que la mejoren y cerrar una transferencia histórica por el monto que podría recibir.

Ante la posibilidad de la salida de Brian Rodríguez al Ajax, en Bolavip analizamos distintos perfiles de jugadores en los que las ‘Águilas’ podrían posar sus ojos para reemplazarlo. Así, distinguimos 10 extremos que podría fichar para suplir su baja, considerando distintos precios, ligas, edades, características y situaciones contractuales, ordenados del más al menos costoso.

1) Samuel Lino – Flamengo:

El brasileño de 26 años con pasado en Atlético Madrid es una pieza importante en su club, pero ha expresado el deseo de tener nuevas experiencias fuera de su país natal.

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2) Jack Grealish – Manchester City:

El inglés de 30 años saldrá en calidad de cedido o por traspaso ‘a bajo costo’ y escucha ofertas, incluso de destinos exóticos. Su personalidad particular puede ser una clave.

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3) Jorge Ruvalcaba – New York Red Bulls:

El mexicano de 25 años formado en Pumas UNAM está teniendo grandes actuaciones en la MLS, y un llamado del club más grande de México podría ser muy seductor.

4) Jamilton Campaz – Rosario Central:

El mexicano de 26 años fue la ‘vedette’ del verano, pero con la eliminación de su club en Copa Libertadores necesitan liberar masa salarial y hacer caja, y quiere jugar en América.

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5) Álvaro Montoro – Botafogo:

El argentino de 19 años es una de las mayores promesas de su país y brilla en el Brasileirao. El propietario del club tiene serios problemas económicos y toda oferta es vista con buenos ojos.

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6) Denis Bouanga – Los Ángeles FC:

El gabonés de 31 años lleva mucho tiempo en LAFC y un cambio de aire podría sentarle bien. Ha hablado maravillas del América y enfrentó muchas veces a clubes mexicanos.

7) Ramón Sosa – Palmeiras:

El paraguayo mundialista de 26 años con pasado en Nottingham Forest tiene mucha competencia en el ‘Verdao’ y una salida para tener minutos sería aceptada de ambas partes.

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8) Exequiel Zeballos – Boca Juniors:

El argentino de 24 años, buscado por Napoli recientemente, está a seis meses de quedar libre y el precio de su carta está más bajo que nunca. No renovará contrato y va a salir este mercado.

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9) Gustavo Nunes – Brentford:

El brasileño de 20 años fue comprado en Inglaterra pero actualmente no tiene lugar en la plantilla del equipo de la Premier League. Podría ser una apuesta más que interesante.

10) Maher Carrizo – Ajax:

El argentino de 20 años de grandísimo talento quedará ‘tapado’ con los fichajes, más aún si llega Brian Rodríguez, y podría incluirse en la operación o negociarse por vías separadas. Puede jugar por derecha o por izquierda.

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Tal como fue mencionado con anterioridad, estos son algunos perfiles que podrían encajar en el América, pero no jugadores por los que hoy el club tenga pláticas iniciadas. El cuadro azulcrema tiene pocos días para salir al mercado a traer sustitutos, y hoy todos en la institución están abocados a las definiciones del cierre de libro de pases.