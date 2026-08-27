Después de la polémica generada por la sustitución de Cristiano Ronaldo, el entrenador de Al-Nassr se refirió a ese tema.

Al-Nassr juega este viernes frente a Al-Taawon por la tercera jornada de la Saudi Pro League. El equipo de Cristiano Ronaldo pudo remontar el juego ante Al-Ettifaq después de comenzarlo perdiendo y, en la previa al nuevo partido, Ange Postecoglou se refirió a la polémica con el portugués.

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A Cristiano Ronaldo se lo vio visiblemente molesto en la primera mitad durante la derrota de Al-Nassr y el luso fue sustituido en el medio tiempo, decisión que generó controversia debido a que se planteó que el delantero y el entrenador podrían haberse peleado.

Ange Postecoglou sobre lo ocurrido con Cristiano Ronaldo

Sin embargo, Ange Postecoglou negó cualquier pelea: “Ronaldo es una persona especial como deportista, y para nosotros, ante el Al-Ettifaq, estaba planeado que jugara 45 minutos porque volvió de forma gradual y antes había jugado 30 minutos”.

“Ahora, físicamente, siente que está mejor y es capaz de jugar un partido completo“, agregó el técnico de Al-Nassr. Además, Ange Postecoglou reveló que Cristiano Ronaldo estuvo celebrando y bailando con sus compañeros tras la remontada del equipo.

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Cristiano Ronaldo en esta temporada (Getty Images)

“Ronaldo estaba enfadado entre los dos tiempos porque íbamos perdiendo, pero en el vestuario después del partido, y en el autobús, estaba bailando y cantando, y estaba en medio de los jugadores. Créanme, es un apasionado del fútbol y un apasionado del Al-Nassr, y estaba enfadado porque las cosas no marchaban como se quería entre los dos tiempos, y eso es algo natural”, agregó el entrenador.

Cristiano Ronaldo disputó dos de los tres partidos de la Saudi Pro League, aunque un total de 73 minutos entre ambos. El luso le marcó un gol al Al-Riyadh y este viernes el delantero podría jugar su primer encuentro completo de la que podría ser su última temporada.

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En síntesis