Compañeros de Brian Rodríguez reaccionaron a su posible venta en América: “Se queda”

Brian Rodríguez podría irse del América en los últimos días del mercado. El Ajax avanza por el extremo uruguayo.

El americanismo se ha revolucionado en las últimas horas debido a los reportes que indican que el Ajax ha avanzado por el fichaje de Brian Rodríguez. La directiva azulcrema siempre ha tenido el ‘pacto’ de vender al uruguayo en caso de que llegue una oferta apropiada y ahora los compañeros creen que la salida del charrúa es factible.

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Brian Rodríguez todavía está en el América pese a haber recibido diferentes propuestas e insinuaciones por el uruguayo. Pero todavía quedan los últimos días del mercado y la posibilidad de que el sudamericano se vaya de Coapa ha aumentado considerablemente.

En este contexto el ‘Rayito’ hizo una publicación en las últimas horas en sus redes sociales tras la victoria del América ante Columbus Crew y, en la misma, varios compañeros le comentaron el posteo a Brian Rodríguez pidiéndole por favor que no se vaya.

“Se queda”, escribió Raphael Veiga. “No te vayas”, contestó Kevin Álvarez en la publicación del uruguayo, Alan Cervantes comentó un mensaje similar e Isaías Violante respondió con un “ya te extraño, bro”.

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Carlos Ponce de León, director del Diario Récord, detalló que la oferta del Ajax podría darle 12 millones de dólares de ganancia al América por Brian Rodríguez y que el fin de semana podría concretarse la transferencia. Una pista sería si el uruguayo no suma minutos este sábado contra Club Puebla.

Siempre se dijo que América tenía un acuerdo de palabra con el charrúa para transferirlo a Europa en caso de una oferta que le convenga a ambas partes. Cuando en Coapa creían que el extremo se iba a quedar al menos un semestre más en Las Águilas, ahora las posibilidades parecen pocas.

Las reacciones de los compañeros de Brian Rodríguez

Las respuestas de algunos compañeros (@brianrodriguez_10)

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En síntesis