¡Tiembla un país! América y Rayados de Monterrey se llevarán todas las luces en la que será una exhibición para el infarto en un torneo donde ambos son favoritos al título. Los dos clubes que también pelearán por la Liga MX ahora tendrán un mano a mano sensacional en el marco de las semifinales de la Leagues Cup 2026.

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Así llegan América y Rayados a la semifinal de la Leagues Cup 2026:

Las ‘Águilas’ arriban a esta ronda eliminatoria del certamen continental luego de eliminar a Columbus Crew en los cuartos de final, con un triunfazo en California. Anteriormente, el equipo de Guillermo Almada había vencido a San Diego FC, le había ganado a Portland Timbers y había caído por penales ante Austin FC.

Los ‘Rayados’, por su parte, alcanzan esta etapa del torneo internacional tras dejar en el camino a Chicago Fire en cuartos, con gran victoria en Bridgeview. Previamente, los conducidos por Matías Almeyda habían perdido ante Orlando City, habían derrotado a Inter Miami y le habían ganbado a Nashville SC.

América o Monterrey, uno será finalista [Foto: Imago]

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Fecha y hora de América vs. Rayados por la semifinal de la Leagues Cup 2026:

El juego Club América vs. CF Monterrey tendrá lugar ni más ni menos que el próximo martes 1 de septiembre, con horario a confirmar, dentro de apenas 6 días. Será la primera de las dos llaves de semifinales en celebrarse, y encima los equipos tendrán de por medio un partido de Liga MX que disputar en el medio.

Sede de América vs. Rayados por la semifinal de la Leagues Cup 2026:

El juego Club América vs. CF Monterrey se desarrollará en Estados Unidos, en un escenario neutral a definirse. Hay varias ciudades candidatas (las ‘Águilas’ ya avisaron que prefieren California), pero en las próximas horas se reunirán las partes para elegir la mejor. La posibilidad de jugar el encuentro en suelo mexicano está 100% descartada.

Transmisión de América vs. Rayados por la semifinal de la Leagues Cup 2026:

El juego Club América vs. CF Monterrey contará con la cobertura total de Apple TV, la plataforma de streaming oficial de la competición, cuyo servicio posee todos los partidos. Aún no está confirmado si el compromiso será o no transmitido por alguna de las señales de TV abierta en México, pero hay optimismo en que sí.

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El historial de América vs. Rayados antes de la semifinal de la Leagues Cup 2026:

Previo a las semifinales,las ‘Águilas’ dominan por cinco partidos de ventaja la totalidad de encuentros ante el Monterrey. En toda la historia, se han visto las caras en 69 oportunidades, con un saldo de 27 victorias del América, 22 victorias de Rayados y 20 empates. Además, los azulcremas convirtieron 90 goles, mientras los albaizules anotaron 91.