Memo Ochoa es el portero con más partidos en la historia del América y será reconocido en los próximos días tras su retiro.

Este lunes 12 de octubre el América cumplió 110 años. Muchos futbolistas hicieron historia en el conjunto azulcrema a lo largo del tiempo y uno de ellos fue Guillermo Ochoa, por eso el mexicano recibirá un reconocido homenaje en los próximos días.

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Así lo aseguró Ferran Reverter, el nuevo director general de Grupo Águilas, en una conversación con El Universal Deportes. De acuerdo al directivo, ‘Memo’ Ochoa recibirá un reconocimiento por parte del América, aunque todavía no hay más detalles que lo que manifestó este hombre importante de Las Águilas.

“Como parte de buscar honrar a nuestras leyendas, en los siguientes días le haremos un homenaje al querido Memo Ochoa, quien jugó con nosotros casi 11 años. Es el portero con más partidos en la historia del club. Somos todos, como dice Emilio Azcárraga, una gran familia y eso me ha motivado y emocionado mucho”, expresó Ferran Reverter.

La carrera de Memo Ochoa en América

‘Memo’ Ochoa ganó cuatro títulos con el América: el Clausura 2005, el Campeón de Campeones de ese mismo año, la Concachampions 2006 y la InterLiga de 2008. Además de las coronaciones, el mexicano es el portero con más partidos en la historia del club con 424 apariciones.

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Memo Ochoa en su segundo ciclo en América (Getty Images)

El histórico portero le puso fin a su carrera una vez finalizado el Mundial 2026, donde pudo sumar minutos en la victoria de la Selección Mexicana por 3-0 ante Chequia para ser despedirse de la afición y del Estadio Azteca dentro del campo de juego.

‘Memo’ Ochoa tuvo dos pasos por el América. El portero debutó en 2004 y se quedó hasta 2011 cuando decidió tomar rumbo a Europa. Luego Guillermo regresó a Coapa en 2019 y el segundo ciclo del arquero en Las Águilas duró hasta enero de 2023.

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En síntesis