Guillermo Ochoa hace invitación a americanistas para su homenaje

Estas fueron las palabras de Guillermo Ochoa para invitar a la afición a su homenaje con el América.

La semana pasada, el Club América dejó en sus redes sociales una sorpresa para su afición y la llamó “Por S13mpre”. Desde que revelaron este nombre, los aficionados a las Águilas sabían que se trataba de un homenaje para Guillermo Ochoa, quien portaba ese dorsal y quien ya se estaría despidiendo de las canchas con sus equipos.

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Pero fue hasta hoy cuando ya se reveló de manera oficial que estaría siendo esta despedida a uno de los mejores arqueros que ha tenido el club y que después de haber tenido su homenaje en el Mundial con la Selección Mexicana y más tarde en Estados Unidos también con el Tricolor, era un personaje que no podía irse sin que en el Nido lo reconocieran.

La invitación de Memo Ochoa

Es por esto que el mismo Memo dejó un mensaje para hacerle la invitación a todos los seguidores de las Águilas para que se den cita en el Estadio Banorte y presencien este momento que para muchos que crecieron viéndolo en el arco del América será una emoción, por tanto decidió hacerlo con palabras que le salieron del corazón.

“¿Cómo están?, quiero invitarlos a compartir conmigo un momento muy especial. Ustedes saben que volver al América significa para mí volver a casa, al lugar donde comenzó todo. Será una oportunidad para compartir con ustedes este homenaje donde cerraremos juntos un ciclo con el club que me vio nacer. Y sobre todo agradecerles el cariño y el apoyo de todos estos años”. Guillermo Ochoa

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La cita para este encuentro de la Jornada 14 será el próximo domingo 25 de octubre a las 19:00 horas del centro de México en el Coloso de Santa Úrsula. Los boletos para este evento ya están disponibles en la plataforma de Fanki y el duelo será transmitido por TUDN, ViX Premium y Layvtime, por lo que tendrá una gran cobertura.

En síntesis