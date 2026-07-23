Después de una gran carrera y de disputar el último Mundial de su trayectoria con la Selección Mexicana, Guillermo “Memo” Ochoa decidió ponerle punto final a su etapa como futbolista profesional. A los 41 años, el histórico arquero anunció su retiro tras más de dos décadas defendiendo tanto a clubes como al combinado nacional.

Publicidad

Encuesta¿Ochoa debía seguir jugando? ¿Ochoa debía seguir jugando? YA VOTARON 0 PERSONAS

Con su despedida oficial, comenzaron las especulaciones sobre cuál será el próximo paso en la vida del exportero. Aunque muchos imaginaban que seguiría ligado al futbol desde un banquillo o como directivo, en las últimas horas se conocieron más detalles sobre los proyectos que tiene previstos para esta nueva etapa.

Jorge Berlanga, representante de Ochoa, reveló que el arquero estuvo muy cerca de extender su carrera. Incluso recibió propuestas para continuar jugando en Sudamérica, renovar su contrato en Chipre y hasta una oferta de la MLS. Sin embargo, decidió retirarse. “Sí había opciones en Sudamérica, incluso la gente en Chipre quería que renovara. Salió una cosa en MLS, y fue un poco de la broma del destino, porque siempre había sido interesante jugar ahí y salió una oferta hace unos días. Pero se puso en la balanza y mejor se decidió cerrar la historia”, explicó.

Además, destacó que el dinero nunca fue una prioridad para Memo: “Nunca le gustó la zona de confort. En América era ídolo y siempre hubo una buena relación con Emilio Azcárraga, que lo quería renovar con cantidades importantes de dinero, pero se decidió tomar el camino más complicado. Memo siempre tuvo opciones para regresar a México, pero tenía clarísimo que no quería jugar en otro equipo que no fuera del América. Rechazó propuestas de prácticamente todos los equipos con toneladas de dinero”.

Publicidad

Según Berlanga, Ochoa ya trabaja en los proyectos que desarrollará tras dejar el futbol. El exguardameta colaborará con la FIFA y con América en iniciativas destinadas a ayudar a niños y jóvenes de México y Centroamérica mediante una plataforma tecnológica que buscará brindar mayor visibilidad a futbolistas, entrenadores y árbitros, además de facilitar oportunidades deportivas y educativas.

El emotivo mensaje de Memo Ochoa para anunciar su retiro

“Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS. Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino. Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haberlo entregado todo por México. Lo vivido nadie nos lo quita. De corazón, gracias por tanto”, escribió el portero en sus redes sociales.

Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño.



Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS



Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino.



Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad… pic.twitter.com/TY2DaflSBd — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) July 21, 2026

Publicidad

En sintesis