¿Memo Ochoa le quitará el número a Alan Cervantes para su homenaje?

Una de las dudas de la afición es si Alan Cervantes podrá usar el número 13 de Guillermo Ochoa en su homenaje.

El próximo domingo el Club América le hará un homenaje a Guillermo Ochoa, el exportero de las Águilas ya hizo una invitación oficial para todos los seguidores que se darán cita el próximo domingo 25 octubre a las 19:00 horas en el Estadio Banorte (Estadio Azteca), por lo que una duda que surgió en la afición es si usará el dorsal 13.

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Actualmente, Alan Cervantes es el jugador que porta este número y aunque apenas regresó de su lesión y ha jugado escasos 10 minutos ante León, podría ser considerado por Guillermo Almada para este duelo ante los Tuzos. Tomando en cuenta que el evento es “Por S13empre” haciendo alusión al dorsal del portero se espera que sea el homenajeado quien lo use.

¿Ochoa le quitará el número a Cervantes?

La respuesta es no, ya que está confirmado que este no será un partido en el que el exguardameta será registrado. Por esta razón, Memo Ochoa no jugará una última vez con los colores del América, sino que sólo recibirá un reconocimiento, ya sea como previa del encuentro o incluso al medio tiempo de este partido correspondiente a la Jornada 14.

Al no estar registrado, se le podrá entregar un jersey conmemorativo con el número 13, pero en caso de que Almada desee que Cervantes juegue este partido, el mediocampista no tendrá ningún problema en salir con este mismo número, ya que él sí se encuentra registrado ante la Liga MX y por reglamento será quien la utilice.

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Aún se desconocen varios detalles de cómo será esta ceremonia de homenaje, pero está considerado que pueda ser un evento emotivo en el que pueda compartir con jugadores, directivos e incluso aficionados que se dieron cita y recibir alguna placa conmemorativa para despedirse del “equipo de sus amores” en el Coloso de Santa Úrsula.

En síntesis