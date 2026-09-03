Una de las discusiones más comunes entre los aficionados del futbol mexicano tiene que ver con la actualidad del mote de los ‘4 grandes’ de México. Esa denominación histórica, algunos señalan, ha quedado anticuada por la irrupción de nuevos equipos ganadores. Sin embargo, otros se aferran a ese nombre para no quedar en el olvido.

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A este debate popular, en las últimas horas se la ha sumado la opinión de una voz de autoridad. Javier Hernández se metió en la entredicha por los equipos en cuestión que hoy integran ese apelativo. América, Chivas, Cruz Azul y Pumas son los clubes que forman parte de esa designación clásica, pero la leyenda tuvo palabras nuevas al respecto.

En vísperas de la gran final de la Leagues Cup, Chicharito ponderó a Toluca y cuestionó su ausencia en esa denominación. El futbolista fue interpelado sobre todos los trofeos que ganó el cuadro escarlata en la era contemporánea y no dudó en hacer tambalear el mote. Así, se sumó a las recientes declaraciones del propio Antonio Mohamed.

Javier Hernández dio su perspectiva sobre la poca recepción de la afición mexicana a modificar aquel nombre popular. “Creo que es difícil quitar tradiciones, esos cuatro sí han sido los más tradicionales y los que generaron muchísimo en el pasado. Pero tiene razón el Turco, si no ganas títulos por mucho tiempo, y otros equipos ganan como Toluca que ya emparejó a Chivas, al menos quieren que la conversación esté ahí para ver quiénes son los famosos cuatro. ¿Por qué Toluca no es grande? Pues porque la gente no quiere platicar…”, sentenció con convicción Chicharito en la transmisión de Apple TV.

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En ese sentido, al emblema mexicano se le ‘deslizó’ el equipo de la Liga MX que considera le está quedando viejo el mote dentro de los ‘cuatro grandes’. “Yo creo que el debate para Toluca, para que sea de los cuatro está. No sé a cuál sacaría, quizá a… he escuchado que Pumas… pero no quiero faltarle el respeto a esa institución que es grandísima. Pero sí tiene razón el Turco, las instituciones grandes son las que ganan títulos”, agregó Javier, concluyendo su idea y dando por válida la grandeza del Toluca.

En medio de estas declaraciones, Chicharito protagonizó un muy bonito momento en Houston con aficionados del Toluca. Tras cubrir el juego de Leagues Cup, el futbolista se tomó el tiempo de sacarse fotos con fanáticos escarlatas, que le pidieron ‘selfies’ y autógrafos. Sin dudas, Javier Hernández hoy está un poco más dentro del corazón de la familia del ‘Chorizopower’.

Javier con un pequeño fanático de Toluca.