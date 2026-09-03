Las 'Águilas' no tendrán una operación sencilla de afrontar para quedarse con el brasileño. Las cifras.

Luego de un primer semestre con altibajos, Raphael Veiga ha comenzado a mostrar ahora por qué lo fichó el América. Con Guillermo Almada al frente, el talentoso enganche brasileño está dando cátedra dentro del campo y creciendo en su rendimiento. Además, está apareciendo en los momentos decisivos, como los grandes jugadores.

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En este comienzo de temporada, los números también respaldan sus actuaciones positivas: participó directamente en 7 goles en sus últimos 7 juegos, entre ambas competencias. Aportó 2 tantos y 5 asistencias para las ‘Águilas’, repartidos entre los encuentros del América ante Atlético San Luis, Columbus Crew y los Rayados de Monterrey.

Con un período suficiente de adaptación al equipo y al país, Raphael Veiga ha demostrado que está a la altura de las exigencias de un grande como el cuadro azulcrema. Por ello, ha comenzado la presión de la afición sobre la directiva para que la institución consiga asegurar la continuidad del futbolista más allá del Apertura 2026.

América disfruta de Raphael Veiga… por ahora [Foto: Getty]

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En este contexto, UOL Esporte, uno de los dos medios deportivos más grandes de Brasil, reveló el precio que Palmeiras fijó para vender a su jugador si el América así lo desea. Cabe recordar que Raphael Veiga no pertenece a las ‘Águilas’, sino que se encuentra a préstamo con opción de compra hasta el final de la corriente temporada.

Según la fuente en cuestión, la opción de compra es de ¡7.5 millones de dólares! a cambio de la totalidad de la ficha del atacante. Confiados en que rendiría en América y adquirirían su pase, Palmeiras no le cobró un cargo al América por la cesión al inicio del mismo. Fue una operación a costo cero al principio, pero con esta modalidad.

Bajo estas circunstancias, América tiene tres meses para ejecutar esa cláusula por el monto dispuesto por Palmeiras. De otra manera, Raphael Veiga finalizará su vínculo en diciembre, y regresará a Brasil donde tiene contrato vigente hasta 2028. El futbolista está cómodo y feliz en el club, pero dependerá de la voluntad de la directiva.

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Las estadísticas de Raphael Veiga desde su llegada al América:

En lo que va de su estadía en el cuadro de Coapa, el mediocampista ofensivo de 31 años aportó 5 goles y 8 asistencias en 31 presentaciones, en 1907 minutos en campo en total. Pese a su experiencia y larga trayectoria, Veiga sólo jugó en otros tres clubes además de América: Palmeiras, Coritiba y Atlético Paranaense. ¿Podrá hacer historia en la Liga MX?