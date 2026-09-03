De todo el calendario de la corriente temporada, la jornada 7 del Apertura 2026 será la más atípica de todas. Es que sobre la hora se produjeron múltiples modificaciones en el fixture que harán ‘partir’ el desarrollo de esta nueva fecha. De hecho, varios equipos importantes no tendrán actividad por Liga MX en este fin de semana.

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A raíz de los compromisos de algunos clubes en la Leagues Cup (final y juego del tercer puesto), la Liga MX postergó tuvo que aplazar cuatro partidos de esta fecha. Toluca, Rayados, América y León tienen acción internacional por lo que no jugarán por el torneo doméstico, por lo que tampoco lo harán sus cuatro rivales pertinentes.

En este contexto, en la jornada 7 del Apertura 2026, los nueve juegos se repartirán en ¡siete días distintos! No solo tendrá eso de particular, sino que además, tendrá encuentros en tres meses diferentes: septiembre, octubre y noviembre. Cada equipo tuvo que reprogramar sus juegos de acuerdo a otros compromisos.

Los cambios en el calendario de la fecha que se viene llevaron a que este fin de semana se jueguen únicamente cinco partidos. FC Juárez y Pachuca abrirán la jornada este viernes 3 de septiembre, en el único encuentro estipulado para el primer día. Posteriormente, habrá tres que se jugarán el sábado y apenas uno el domingo. El resto, más tarde.

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Juárez y Pachuca, los primeros en jugar en la J7 [Foto: Getty]

Días, horarios y TV de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX:

Esta es la programación completa de la séptima fecha del torneo de Primera División, tras las recientes modificaciones en el calendario:

Viernes 4 de septiembre:

FC Juárez vs. Pachuca: 21.00 horas por Azteca 7, FOX y FOX One.

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Sábado 5 de septiembre:

Atlético San Luis vs. Chivas: 17.00 horas por ESPN, Disney+ Premium y ViX Premium.

17.00 horas por ESPN, Disney+ Premium y ViX Premium. Tigres vs. Necaxa: 19.00 horas por Azteca 7, FOX y FOX One.

19.00 horas por Azteca 7, FOX y FOX One. Atlas vs. Atlante: 21.00 horas por Canal 5, TUDN, Layvtime y ViX Premium.

Domingo 6 de septiembre:

Cruz Azul vs. Santos Laguna: 20.00 horas por Canal 5, TUDN, Layvtime y ViX Premium.

Jueves 10 de septiembre:

Pumas vs. León: 21.00 horas – sin TV confirmada.

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Martes 15 de septiembre:

Puebla vs. Toluca: 19.00 horas – sin TV confirmada.

Miércoles 28 de octubre:

América vs. Xolos: 21.00 horas – sin TV confirmada.

Sábado 14 de noviembre:

Querétaro vs. Rayados: 17.00 horas – sin TV confirmada.