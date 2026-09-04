Rayados se enfrenta con Toluca este domingo por la gran final de la Leagues Cup en busca de sumar un título a su palmarés.

Rayados juega contra Toluca este domingo la gran final de la Leagues Cup 2026. Los Diablos Rojos han sido el equipo más exitoso de México en el último tiempo y el conjunto regiomontano intentará coronarse después de eliminar al América en la semifinal.

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Monterrey y Toluca han entregando grandes partidos en los últimos años y este será recordado pase lo que pase. En la previa a la final de la Leagues Cup, Matías Almeyda dio su opinión acerca del equipo de Antonio Mohamed, su compatriota y que ha ganado muchos títulos en el país.

La palabra de Matías Almeyda sobre Toluca

“El rival que vamos a enfrentar es un rival ganador, con un técnico ganador que hace un tiempo vienen trabajando juntos y el que llega a la final la tiene que disputar con ambiciones y nosotros las tenemos. Tenemos ganas, tenemos ganas de ganar, este grupo lo va a intentar seguramente. Va a ser una buena Final”, comentó en conferencia de prensa.

“Uno compite siempre para poder llegar a las finales. Valoro mucho la actitud del grupo que entreno. Tienen alegría, no les importa si viajamos mucho, si terminamos de entrenar a las 10 de la noche. Son pequeñas cosas que a veces después se convierten grandes. El primer objetivo era entrar a la Conca, se había logrado por diferentes resultados y demostramos que nosotros mismos lo íbamos a lograr igual”, agregó Matías Almeyda.

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Rayados derrotó en los penales al América en la semifinal (Imago7)

Por último, el entrenador de Rayados habló sobre el cambio de dinámica que se produjo en el vestidor cuando hasta hace poco los futbolistas eran muy criticados: “Es hacerles reconocer que ellos pueden, porque no nos olvidemos que la mayoría de este grupo hace tres meses eran muy criticados, que ninguno servía, que los laterales no estaban, que no había centrales, un montón de cosas que el resultado no puede modificar eso. No es tan fácil en tres meses cambiar muchas cosas entre todos y poder competir por una final”.

Matías Almeyda es un entrenador de jerarquía y lo ha demostrado en poco tiempo con Rayados. Monterrey llegó a la final de la Leagues Cup 2026 luego de derrotar al América por penales y ahora intentará conseguir su primer título con el conjunto regiomontano.

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En síntesis