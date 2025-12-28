De a poco termina el 2025 y el año próximo no será uno más, ya que será el año del Mundial 2026, donde Estados Unidos, México y Canadá serán anfitrión. Los entrenadores empiezan a reducir el grupo que peleará por su llegar en la delegación que será parte del torneo.

En el caso de la Selección Mexicana, son varios los jugadores que han intentado regresar o tener su chance en el Tri. Y uno de ellos es el delantero Henry Martín. Lamentablemente, el futbolista se ha quedado sin minutos en América a causa de las lesiones.

En el Apertura 2025 apenas disputó 112 minutos en Liga MX y se fue sin gol, sin asistencia y falló un penal. Desde que fue campeón de goleo con 14 tantos en el Clausura 2023, Martín ha marcado 18 goles en cinco torneos en un total de 51 partidos.

Pese a ese rendimiento que no termina de convencer, y con el tiempo siendo un enemigo porque el certamen internacional de selecciones está a la vuelta de la esquina, el analista Carlos Reinoso cree que recuperará su nivel en 2026 y convencerá al entrenador Javier Aguirre para volver al combinado nacional.

Así lo manifestó con mucha seguridad en un posteo en su cuenta de ‘X’, ex Twitter: “Muchos jóvenes americanistas están en desacuerdo conmigo. Con mucho respeto les digo que (Henry) Martín va a golear el próximo torneo y va ir al Mundial“.

¿Qué lesiones tuvo Henry Martin en 2025?

Durante 2025 Henry Martín ha sufrido una tendinitis que le ha impedido estar en su mejor nivel. Posteriormente, tuvo otro tipo de molestias musculares en la pierna izquierda, como un esguince de rodilla, que no le ha permitido estar disponible hasta la Liguilla con Rayados.

En síntesis